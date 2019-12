Venezia, la ripartenza dopo l’acqua alta alta passa anche dai locali simbolo, come il Caffè Quadri

Nella Venezia che riparte dopo l’acqua alta, ci sono locali storici, che simboleggiano la riscossa di una delle città italiane più famose del mondo, e più visitate. Tra questi, lo storico GranCaffè Quadri, con affaccio su Piazza San Marco, oggi della famiglia Alajmo, che, domani, riapre i battenti (insieme al bistrot Quadrino), con un vera e propria “Festa della Salute a Venezia”, dopo più di una settimana nella quale la città è stata colpita dalla seconda peggiore alta marea degli ultimi 50 anni.



Un giorno simbolico e di buon auspicio nel quale la città celebra la Madonna della Salute a cui, nel 1630, si deve la fine della peste. “Il Quadri è stato particolarmente ferito da questi 102 centimetri di acqua. Purtroppo, i sistemi di pompe, paratie e la vasca non sono stati sufficienti a proteggere il locale. Un fortunale, che si è aggiunto alla marea, è stato fatale poiché ha innalzato ulteriormente il livello dell’acqua. I danni si quantificano in centinaia di migliaia di euro, non abbiamo ancora una stima precisa poiché anche le operazioni di rilevamento risultano complicate. Il Quadri è ferito ma ci stiamo riorganizzando per ripartire e questo grazie anche alla preziosa collaborazione di tutti i 75 dipendenti che in questi giorni non hanno mai smesso di adoperarsi per salvaguardare il possibile”, afferma Raffaele Alajmo.

Si riapre, quindi, dalle ore 9 e dalle ore 11 fino alle ore 23, quando verrà preparata la castradina di Max Alajmo, la tipica zuppa veneziana a base di castrato di montone e verze e la versione nel panino da mangiare con le mani. Il menù del Quadrino sarà, inoltre, ridotto e non tutte le preparazioni in carta al GranCaffè Quadri saranno disponibili. Il Ristorante Quadri, invece, al primo piano è aperto con servizio regolare e menù completo.

