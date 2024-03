Veronafiere amplia ancora i suoi eventi, con la fiera dedicata alla vita in campagna e hobby farmer

Veronafiere, una delle principali realtà fieristiche italiane del wine & food, e non solo, con kermesse come Vinitaly (ormai in arrivo, in calendario dal 14 al 17 aprile), evento principe del vino italiano, e la storica Fieragricola, ma anche tante altre come Sol & Agrifood o Fieracavalli, prosegue nella realizzazione del Piano Strategico 2024/2026 e incrementa il portafoglio di rassegna dirette, dal quale genera il 90% del proprio fatturato, con l’acquisizione della manifestazione business to consumer “La Fiera di Vita in Campagna” che, a partire dal 2025 e per la sua edizione n. 12, di scena dal 14 al 16 marzo, a Verona.

Si tratta di un format fisico dove prendono forma i contenuti della rivista “Vita in Campagna”, edita da “Edizioni L’Informatore Agrario” e da oltre 40 anni punto di riferimento del mondo dell’hobbistica all’aria aperta. Un evento rivolto agli appassionati dell’hobby farmer e del mondo agricolo, che punta attraverso l’organizzazione diretta ad ampliarsi e ad affermarsi a livello nazionale ed europeo.

Notizia arrivata oggi, a chiusura dell’edizione n. 11, a Montichiari (Brescia), e che segue, di pochi giorni, l’annuncio della prima joint-venture tra Veronafiere e Merano Wine Festival, per “Amphora Revolution”, un nuovo progetto congiunto, di scena il 7-8 giugno 2024, a Verona (Gallerie Mercatali) by Veronafiere, dedicato ai vini prodotti in anfora.

