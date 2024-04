Via libera, anche dal Senato, al Premio che riconosce i “Maestri della cucina italiana”

Ha ottenuto il via libera anche dal Senato della Repubblica, dopo aver incassato il 31 gennaio il voto favorevole da parte della Camera, il disegno di legge “Premio Maestro d’Arte della cucina italiana”, presentato dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Un riconoscimento a chi - cuochi, pasticceri, artigiani del cibo, ambasciatori delle nostre tradizioni culinarie - rende onore alle eccellenze gastronomiche che rendono unica ed inimitabile l'Italia nel mondo”.

“Voglio dedicare al Maestro Iginio Massari questo Premio - ha sottolineato il Ministro Francesco Lollobrigida - perché mi ha sollecitato a mettere in campo una norma che potesse valorizzare queste figure importantissime, spesso veri e propri “ambasciatori” di qualità e d’italianità che tengono alto il nome del made in Italy nel mondo e che meritano dallo Stato un giusto riconoscimento per la loro arte ed il loro impegno”, aggiungendo che “questo premio contribuirà a sostenere e a promuovere lo sviluppo dell’arte culinaria italiana, famosa nel mondo come eccellenza che coniuga artigianalità e creatività”.

Il disegno di legge prevede l’istituzione del Premio conferito ai cittadini italiani che si siano, in maniera encomiabile, distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana e contribuendo a valorizzare l’eccellenza nazionale. Il Premio sarà conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è previsto che vengano conferiti sei Premi di Maestro dell’Arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie previste: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia. Tra i requisiti per la candidatura, è necessario avere concluso un percorso formativo pluriennale e aver maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento. Agli insigniti potranno essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Il Premio è costituito da una medaglia di bronzo con l’emblema della Repubblica italiana e la dicitura, declinata in ragione dell’appartenenza a una delle categorie di merito, di “Maestro dell’Arte della gelateria italiana”, “Maestro dell’arte della pasticceria italiana”, “Maestro dell’arte della cucina italiana”, “Maestro dell’arte vitivinicola italiana”, “Maestro dell’arte olivicola italiana” e “Maestro dell’arte casearia italiana”.

