Leggera, versatile, ma soprattutto “spontanea”: la birra per gli italiani fa rima con convivialità

Arriva l’estate e basta fare un giro per bar, spiagge e terrazze per accorgersi di come sia una delle regine indiscusse nel variegato mondo delle bevande. Leggera, pratica, eclettica, la birra fa rima con convivialità. Non a caso ben il 75,2% degli italiani la identifica come compagna ideale per vivere appieno la spontaneità della convivialità, e il merito è anche della sua versatilità: il gusto fresco e leggero della birra si abbina a ogni tipo di cibo (34,6%) e si adatta a contesti e gusti diversi (34,4%). Un quadro che emerge dall’indagine, realizzata da AstraRicerche (per Birra Moretti che approfondisce il rapporto tra italiani e spontaneità, evidenziando come i momenti “attorno a una tavola”, reale o improvvisata, siano oggi il contesto privilegiato per vivere esperienze autentiche e senza formalità. Per gli italiani, la spontaneità nasce attorno al cibo e alle occasioni conviviali, dove ciò che conta davvero è soprattutto la compagnia (54%), seguita dalla libertà di esprimersi (44,6%), dal tempo da dedicare senza fretta al piacere della tavola (39,9%) e da un luogo semplice, spesso improvvisato (35,8%). La casa si attesta come il regno della spontaneità: un italiano su due (51,7%), infatti, indica la propria abitazione come il luogo in cui si sente maggiormente libero di esprimersi anche se i più giovani preferiscano spazi fuori casa e informali all’aperto (56,1%). Oggi più che mai, vivere momenti autentici, liberi da regole e convenzioni, acquisisce un valore fondamentale per gli italiani. Secondo i risultati dell’indagine, per più della metà del campione intervistato (54,9%), la spontaneità, quando vissuta appieno, migliora la qualità delle relazioni sociali e l’esperienza del mangiare e bere insieme, facendoci sentire più rilassati (54,9%) e non giudicati e favorendo la possibilità di vivere ogni momento senza condizionamenti (27,1%). E, a proposito di convivialità, Birra Moretti ha lanciato, a partire dal 16 giugno per un solo mese, nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze, il progetto “La Tavola Birra Moretti”, disponibile su Glovo: si tratta di uno store virtuale con un menu personalizzato dove chiunque potrà comporre e ordinare il proprio menu abbinando un piatto alla propria birra preferita. “Con questo progetto vogliamo dare forma concreta alla spontaneità italiana: quella bellezza senza forzature che nasce ogni volta che ci si siede insieme, qualunque sia il tavolo, senza formalità e senza sovrastrutture”, ha commentatoMichela Filippi, Marketing Director Heineken Italia.

