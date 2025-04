Viaggiatori del lusso, il 76% sceglie la meta per il cibo e il vino. Italia sul podio

Arte, cultura, paesaggi e le eccellenze di cibo e vino. L’Italia si piazza al terzo posto dietro Regno Unito (50% delle preferenze) e Spagna (30%) come meta di fascino più ambita per i viaggi di lusso secondo il 26% degli intervistati da Condé Nast Johansens, punto di riferimento globale per hotel di lusso, spa e location esclusive, nel suo annuale sondaggio sul turismo di alta gamma. Merito è anche del patrimonio enogastronomico italiano, il cui indotto turistico ha un impatto sul Pil nazionale di 40 miliardi di euro: il 76% dei viaggiatori ha dichiarato, infatti, di essere attratto da cibo e bevande come uno degli ambiti preferiti nella scelta di un’esperienza in vacanza. Prima di attività all’aperto e natura (55%), arte e cultura (48%) e benessere, con il 44% degli intervistati che apprezza esperienze legate a spa e trattamenti rilassanti.

Evidente dal sondaggio la preferenza per l’alloggio in strutture indipendenti ed esclusive con il 60% che sceglie hotel e boutique di lusso: la ristorazione di qualità nella struttura ricettiva è il terzo elemento più apprezzato per il 60% degli intervistati, dietro solo alla comodità dei letti (72%) e alla colazione inclusa (69%).

E se i social sono uno degli strumenti più potenti di influenza, racconto e ispirazione per questo tipo di viaggi - con Instagram in testa nell’utilizzo al 69%, seguito da Facebook (48%) e TikTok (22%), e dove il 36% dei viaggiatori pubblica contenuti relativi alla struttura in cui soggiorna, il 30% tagga direttamente l’hotel o resort, il 27% scrive recensioni dettagliate e il 22% condivide link, reel o stories menzionando il brand con un 21% degli utenti che afferma di aver scelto una struttura su consiglio di un content creator - anche le guide cartacee Condé Nast Johansens continuano a rappresentare un canale di valore e riconoscibilità internazionale e una preziosa fonte di stimolo. Il 68% degli intervistati si affida a queste pubblicazioni nella pianificazione del viaggio e il 63% si dice interessato a partecipare a eventi organizzati dagli hotel affiliati alla guida e tra le esperienze più ricercate spiccano i tè pomeridiani (38%) e le degustazioni di vini (33%): le città più ambite in questo senso sono Parigi (33%), Roma (28%) e Lisbona (28%).

Infine, le tendenze di viaggio per il 2025 mostrano un forte desiderio di esplorare destinazioni internazionali: ben il 91% dei consumatori prevede di viaggiare all’estero, con una netta preferenza per soggiorni di 7-9 notti (37%). Tra le esperienze più ricercate spiccano i city break, scelti dal 69% dei viaggiatori, seguiti dalle vacanze al mare (58%) e dai ritiri in campagna (51%).

Per un pubblico di riferimento per questo settore molto esclusivo e ben definito: il reddito medio annuo dei viaggiatori del lusso è di 73.000 sterline, con una spesa media di 6.900 sterline dedicata alle vacanze. La fascia d’età predominante è quella tra i 55 e i 64 anni (32%), seguita dagli over 65 (34%), e con una netta prevalenza di donne, che rappresentano il 65% del totale.

