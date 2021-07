Vicino all’autostrada c’è sempre un buon ristorante, nella guida “Fuoricasello”

Lungo l’autostrada c’è sempre un posto giusto in cui fermarsi a mangiare qualcosa di buono. A mettere in fila gli indirizzi migliori per chi è sempre in viaggio, è “Fuoricasello”, la guida edita da “Longo un Mondo di Specialità” che si rivela una miniera di informazioni utili per chi cerca un locale dove mangiare e bere bene nei dintorni di autostrade e superstrade. Nelle 512 pagine della guida sono 870 gli indirizzi di buona cucina, a cui non vengono dati voti, ma di cui vengono fornite tutte le indicazioni utili alla scelta sulla base della buona accoglienza, giusto rapporto qualità/prezzo, cucina di territorio, tradizione e tipicità.

Tra le novità, un profilo dedicato ad ogni regione che viene sintetizzato in una scheda in cui sono indicati luoghi da visitare, specialità da acquistare, vini da degustare. Per ciascuna regione una mappa evidenzia i caselli di uscita e rimanda ai locali in prossimità per facilitarne l’individuazione. “Ci siamo chiesti - spiega Giovanni Longo, contitolare con i fratelli della “Longo un Mondo di Specialità” - se fosse stato il caso di realizzare una nuova edizione della guida, dopo un anno caratterizzato dalla chiusura dei locali e dalle limitazioni negli spostamenti, o se non fosse meglio rinviarla come è successo per molti altri eventi in tutto il mondo. Poi abbiamo deciso per il sì. Ci è sembrato giusto dare un segnale di positività, per rispetto verso i ristoratori, che stanno vivendo un periodo non facile, e verso i nostri lettori più affezionati”.

