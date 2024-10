Vini d’autore nel calice tra le vetrine dell’alta moda: è tempo de “La Vendemmia” (n. 15), a Milano

Zenato rinnova il connubio con Alberta Ferretti, Falconeri ospita La Giuva (famiglia Veronesi); da Ferragamo ci saranno i vini della cantina di famiglia, Il Borro, mentre i capi di Missoni si ammirano con un calice di Ferrari Trentodoc; tra la nuova collezione di Marni, ci saranno i vini di Diesel Farm, marchi che fanno entrambi capo a Renzo Rosso, mentre Allegrini sarà da MooRer, brand che sono entrambi veronesi; Marchesi Antinori sarà da Pinko, Leone De Castris da Gianvito Rossi, e Marchesi di Barolo da Alexander Mcqueen; e, ancora, da Toma che mette in vetrina le etichette di Tedeschi, a Giorgio Armani che ospita i grandi vini di Bolgheri con Tenuta Guado al Tasso, da Umani Ronchi da Roger Vivier a Fonzone da Harmont & Blaine, da Cusumano da Lanvin a Masseria Altemura (Zonin-1821) da Dsquared2, da Villa Sandi da Elie Saab alle etiche di Famiglia Cecchi da Rubinacci; ad ospitare Venica & Venica sarà Almini, in vetrina da Longchamp ci sarà Masottina; ma si brinda anche a Casa Brera Living con il Franciacorta Bellavista Teatro alla Scala, da Brun Fine Art con i vini di Tenuta SettePonti, all’Armani Bamboo Bar con le etichette di Lungarotti ed al luxury hotel Portrait con i vini firmati Marchesi Mazzei; con gli Champagne Bollinger, distribuito in Italia dal Giuseppe Meregalli, da Omega, e Perriet Jouet da Jimmy Choo, e con i vini di San Patrignano da Sabbadini; e, immancabile, l’arte della grappa italiana di Nonino incontrerà quella del vetro da Venini. Ancora da Giuseppe Zanotti c’è la campana Feudi di San Gregorio, da Panerai i vini della Marchesi Frescobaldi, da Valentino quelli della Tenuta Tignanello della famiglia Antinori, da Cortigiani il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di Bortolomiol, da Canali le bottiglie della pugliese Tormaresca, da Drumohr le etichette della chiantigiana Castello di Albola, mentre da Ralph Lauren si brinda con le grandi bollicine di Ca’ del Bosco (in foto, in gallery, tutti gli abbinamenti tra le cantine e le griffes della moda). Sono solo alcuni dei top brand del vino italiano che si uniscono ai marchi più famosi della moda made in Italy e non solo, per celebrare insieme l’italianità, in uno dei suoi “templi” per eccellenza: il “Quadrilatero della Moda” di Milano. È qui che, dal 7 al 13 torna, torna “La Vendemmia”, edizione n. 15 “griffata” da MonteNapoleone District, per promuovere l’unione tra i marchi globali del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel a cinque stelle lusso della città, tra Via Montenapoleone a Via della Spiga, da Via Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, San Pietro all’Orto Bagutta e Gesù. Ma anche come “brindisi inaugurale” della stagione autunno-inverno nelle più famose boutique, che offrono ai fashionisti eno-appassionati il sodalizio tra i loro capi e le eccellenze enologiche che ospitano nei loro showroom, tra vetrine scenografiche, degustazioni, esperienze modaiole ed enogastronomiche esclusive, solidarietà e la partecipazione di un numero sempre più ampio anche di locali con speciali menu gourmet.

Immersi nel naturale fascino del “Quadrilatero della Moda” di Milano, impreziosito dagli allestimenti dell’event designer Vincenzo Dascanio, tra portali e archi realizzati con edere, acini d’uva ed elementi decorativi tematici, quali botti, ceste e cassette in legno, che creeranno un’atmosfera festosa e raffinata, novità de “La Vendemmia di MonteNapoleone” sarà una lounge per i vip di MonteNapoleone District a Casa Conte, l’appartamento di design contemporaneo a Palazzo Melzi di Cusano. La kermesse si aprirà, quindi, l’8 ottobre con una lectio sulla convivialità tenuta da Samuele Briatore, presidente e fondatore Accademia Italiana Galateo e Buone Maniere, all’Hotel Principe di Savoia. A seguire, uno degli appuntamenti più attesi: l’asta benefica “Italian Masters” battuta da Christie’s nella splendida Sala dei Cristalli, che conferma l’impegno solidale di MonteNapoleone District e festeggia la partnership decennale con Fondazione Dynamo Camp. I proventi della vendita dei 29 lotti, composti da pregiate bottiglie appartenenti al Comitato Grandi Cru d’Italia - che, guidato da Valentina Argiolas, riunisce i produttori più rappresentativi dell’eccellenza vinicola del Paese, ovvero quelle aziende che da almeno 20 anni producono vini con i più alti rating risultanti dall’incrocio delle principali e più autorevoli guide e riviste italiane e straniere - storiche e da collezione, contribuiranno, infatti, alla realizzazione della sessione di Terapia Ricreativa organizzata da Dynamo Camp nel periodo natalizio, per famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare.

Anche quest’anno si rafforza, inoltre, l’essenza dell’iniziativa estendendosi con spirito inclusivo oltre il perimetro del Quadrilatero: oltre 20 ristoranti - dal Caffé Parigi Bar & Bistrot at Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa a Cova Montenapoleone, da DaV Milano a Il Ristorante - Niko Romito, da illy a isola - A Palazzo Cordusio Gran Meliá, dal Mandarin Garden a Marchesi 1824, dal Ristorante Berton a Terrazza Gallia, per citarne alcuni - proporranno menu speciali “La Vendemmia” (al costo di 35 euro per il pranzo e 70 euro per la cena, ndr), offrendo un’opportunità unica per assaporare le creazioni culinarie esclusive dei migliori chef della città e abbinarle a vini selezionati con cura.

Il 10 ottobre, le boutique del Distretto accoglieranno (su invito) i loro ospiti per una shopping experience arricchita da degustazioni ricercate, e con la possibilità di acquistare le prestigiose etichette esposte sulle vetrine via QrCode direttamente sulla piattaforma di Tannico, l’enoteca con la più ampia e attenta selezione di vini italiani al mondo (12.000 referenze di 2.500 diverse cantine). E non mancherà la degustazione dell’Altemasi Trentodoc e assaggi in abbinamento, al Museo Bagatti Valsecchi, come da tradizione. L’11 ottobre, infine, il Four Seasons Hotel ospiterà il wine tasting “Solo per veri intenditori”, che includerà oltre 30 dei migliori vini selezionati dal Comitato Grandi Cru d’Italia.

