“Vinitaly 2023” by WineNews: un caleidoscopio di volti, eventi e degustazioni ... in 90 secondi

In un reel tutte le stories Instagram, firmate Winenews, dedicate all’evento più importante del vino italiano, che, per quattro giorni, vi abbiamo fatto vivere in diretta, oltre a tantissime news che potete recuperare sul sito, dall’economia alle degustazioni, dalle visite istituzionali - a partire da quella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei numerosi Ministri del suo Governo - alle interviste ai grandi produttori dell’enologia made in Italy, dalle cerimonie di consegna di importanti premi alle ricerche ed ai sondaggi, dalle ultime scoperte scientifiche in vigna e in cantina ai convegni dedicati agli aggiornamenti legislativi e ai mercati internazionali.

Ma sono state molte anche le curiosità che ci siamo divertiti a scovare per voi: personaggi, bottiglie, etichette, tasting e poi ancora installazioni artistiche, aperitivi, cene esclusive, volti noti, in un caleidoscopio variegato e affascinante che, come ogni anno, rappresenta un appuntamento imprescindibile per chi si occupa di vino, ma anche per milioni di wine lovers.

La squadra WineNews (composta, a Verona, da Alessandro, Federico, Michele, Eleonora, Nicole, Franco, Michele, Alessandro, Gilberto, Smeralda, Giada, Elena, Clementina, Francesca, con Irene, Emma, Glenda e Loretta, che, invece, hanno lavorato, da remoto, per tutto Vinitaly) “saluta” un altro Vinitaly, che racconta da 23 anni sul web e su tutti i suoi canali social.

