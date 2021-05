Vino, a fine aprile 2021 le giacenze a 52,7 milioni di ettolitri, +1,5% sul 2020

Il vino italiano, anche in pandemia, come abbiamo raccontato spesso, si è bevuto. In casa più che al ristorante, ovviamente, in Italia, ma anche nel mondo. E, in generale, le scorte di cantina del Belpaese, dopo un anno di limitazioni e chiusure di un “fuori casa” che sta, pian piano, cercando di ripartire, non sono poi così diverse, nel complesso, rispetto ad un anno fa. Al 30 aprile 2021, infatti, nelle cantine d’Italia erano presenti 52,7 milioni di ettolitri di vino (più o meno quanto il prodotto dell’intera vendemmia 2020, secondo i dati Istat, ndr), il +1,5%, rispetto al 28 aprile 2020 (mentre al 31 marzo 2021, il dato era superiore del +3,6 sul 2020, ndr). A cui vanno aggiunti 5 milioni di ettolitri di mosti (-6,5%) e 123.650 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (-27,9%). A dirlo l’ultimo report Cantina Italia del Ministero delle Politiche Agricole sui dati del Registro Telematico.

Come sempre, emerge che più della metà del vino in cantina è Dop (50,8%), mentre gli Igp “pesano” per il 27,2% delle scorte, ed il 20,7% è fatto di vini comuni. Con le prime 20 Dop e Igp che mettono insieme oltre il 56% delle giacenze.

In Veneto è a dimora un litro di vino italiano su 4 (12,7 milioni di ettolitri, il 24,2%), più del doppio di Emilia Romagna (6,3 milioni di ettolitri), Toscana (5,6), Puglia (5,3) e Piemonte (4,3). Tra le singole denominazioni, il Prosecco Doc è la n. 1, con 3,5 milioni di ettolitri di vino in cantina (l’8,7% del totale), davanti all’Igt Puglia (2 milioni di ettolitri) e all’Igt Toscana (1,5).

