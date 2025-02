Vino e affari, la famiglia Poggiali (Fèlsina) acquisisce la maggioranza di Tenimenti d’Alessandro

Tra Chianti Classico e il cuore della Val di Chiana, tra i distretti agricoli storici della Toscana: è su questa direttrice che si sviluppa il percorso che vede la famiglia Poggiali, alla guida di Fèlsina dagli anni Sessanta del Novecento, affiancare la famiglia Calabresi nella gestione vitivinicola di Tenimenti d’Alessandro, una delle cantine che - sulla spinta della famiglia d’Alessandro, dal 2007 insieme ai Calabresi, che la guidano dal 2013 - ha lanciato il “territorio del Syrah” toscano, dopo averne rilevato la maggioranza delle quote. L’obiettivo, spiega una nota, è quello di aprire un nuovo capitolo di rilancio e crescita per l’azienda e tutto il territorio cortonese.

“I fratelli Giovanni, Nicolò e Domenico Poggiali annunciano l’acquisizione di Tenimenti d’Alessandro, prestigiosa realtà vitivinicola di Cortona. L’operazione è stata realizzata attraverso una società terza che riunisce la famiglia Calabresi, che mantiene così una quota all’interno dell’azienda, e la famiglia Poggiali, che ha acquisito la maggioranza. Si rinnova così l’impegno nel mondo del vino dei Poggiali, che dal 1966 a Fèlsina portano avanti un importante lavoro di valorizzazione e investimento nel territorio del Chianti Classico”, spiega una nota ufficiale.

Fondata nel 1967, Tenimenti d’Alessandro si estende su circa 30 ettari vitati nel territorio cortonese, scoprendo la straordinaria vocazione del territorio per il Syrah, vino-simbolo dell’azienda, e per il Viognier. Dal 2016 l’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione biologica, sottolineando l’impegno verso pratiche sostenibili e il rispetto dell’identità locale dei vitigni.

“Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura con Tenimenti d’Alessandro. Crediamo fermamente nel potenziale di questa azienda e siamo determinati a dare vita e sostegno a un progetto vitivinicolo che contribuisca allo sviluppo del territorio di Cortona e alla promozione dei suoi tesori enologici”, commenta Giovanni Poggiali.

L’acquisizione, spiega ancora la nota, “guarda in particolare a tutta la gestione vitivinicola dell’azienda e dimostra la visione proattiva della famiglia Poggiali, che investe in un nuovo progetto di sviluppo all’interno di un altro importante territorio enologico italiano. L’obiettivo condiviso con la famiglia Calabresi è infatti quello di avviare un ambizioso lavoro di ristrutturazione e rilancio del marchio Tenimenti d’Alessandro, valorizzando ulteriormente la storica tradizione vitivinicola del cortonese e l’eccellenza dei suoi prodotti”.

