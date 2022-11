Vino e calcio: Valdo Spumanti è “Official Wine Supplier” della As Roma

Gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo, in questi giorni, sono rivolti ai mondiali in Qatar. Ma, intanto, il calcio italiano non si ferma, con le squadre in tour nel mondo, per mantenere la forma in vista della ripresa del campionato. Tour che, talvolta, diventato occasione per annunciare partnership enoiche peculiari.

Come quella che vede la storica cantina di Valdobbiadene, Valdo Spumanti, della famiglia Bolla, diventare “Official Wine Supplier” della As Roma, allenata da Josè Mourinho, in questi giorni protagonista in Giappone, che è uno dei mercati obiettivo della stessa Valdo Spumanti, per la mini tournée della EuroJapan Cup. In particolare, spiega Valdo, “le sue pregiate bollicine, tra cui la Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e i vini dell’azienda I Magredi, saranno offerti nell’area hospitality dello Stadio Olimpico per accompagnare le partite della squadra”. Inoltre, Valdo svilupperà una linea di vini e spumanti in partnership “Valdo per AS Roma”.

Una partnership che è anche nel segno della storia, visto che entrambe le società stanno per compiere il loro primo secolo di vita: Valdo nasce nel 1926 e l’Associazione Sportiva Roma nel 1927.

