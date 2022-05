Vino e cultura, con ospiti d’eccezione, nelle più belle “Ville Venete”: torna “Sorsi d’autore”

Puntando sul connubio tra vino e cultura, ripartono i Festival “di territorio”, rassegne ormai storiche e di successo, nelle quali la degustazione delle più importanti Denominazioni del vino italiano accompagna incontri, performance e spettacoli con grandi nomi internazionali, in location monumentali e naturali bellissime e spesso eccezionalmente aperte al pubblico per l’occasione. E da Giovanni Allevi a Piero Chiambretti, da Cesare Bocci a Bianca Berlinguer, sono alcuni tra i protagonisti accanto ai grandi vini veneti, di “Sorsi d’autore”, il Festival della Fondazione Aida, all’edizione n. 23 dal 25 giugno al 24 luglio, sullo sfondo delle Ville Venete.

Nei giardini monumentali delle più belle ville e castelli del Veneto, andranno in scena 7 appuntamenti con degustazioni guidate di vini con i sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier Veneto, incontri con personaggi della scena culturale italiana e internazionale ospiti della Fondazione Aida e visite agli edifici storici in collaborazione con Regione del Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione per le Ville Venete. Primo evento, il 25 giugno, con la visita guidata di Villa Vellaio detta San Liberale o Erminia a Feltre, con i vini del Consorzio Coste del Feltrino che accompagneranno la presentazione del volume “Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita” dell’attore e conduttore televisivo Piero Chiambretti, moderata dal giornalista Luca Telese. Il 26 giugno, Villa Murari Brà detta I Boschi di Isola della Scala, dopo la visita guidata, farà da sfondo ad un luxury brunch alla pila del ristorante l’Artigliere, con lo show cooking dello chef Davide Botta dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, accompagnato dai vini delle Cantine Pasqua. Nell’incontro del 3 luglio si potrà scoprire Villa Widmann Rezzonico Foscari di Mira, con la degustazione dei vini di Cantina Falezze di Luca Anselmi, ad accompagnare il maestro Giovanni Allevi che regalerà consigli preziosi ai musicisti in erba con il volume “Le regole del pianoforte. 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario”, moderato dalla scrittrice conduttrice Cinzia Tani.

Ad aprire le porte il 15 luglio sarà la prestigiosa Villa Veneta Tenuta Ca’ Zen di Taglio di Po, con una cena in villa con i vini di Corte Carezzabella e Vite in Rosa, animata dagli intermezzi teatrali e musicali sul poeta Lord Byron, illustre ospite della Villa innamorato della sua bellezza, con l’attrice Gaia Carmagnani e la musicista Gaia Rossato. Il 17 luglio a Castelbrando di Cison di Valmarino, dopo la visita guidata si degusteranno invece i vini della Cantina Tedeschi, assistendo all’incontro con Cesare Bocci, ideatore e conduttore del programma “Viaggio nella grande bellezza”, moderato da Cinzia Tani. Il 22 luglio sarà la volta di Villa Morosini Cappello di Cartigliano, con la degustazione dei vini di Monte Zovo-Famiglia Cottini raccontati da Marco Aldegheri, presidente uscente di Ais Veneto, alla quale seguirà l’intervento di Amerigo Restucci, architetto, accademico, nonché presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete (Irvv), che dialogherà con la giornalista e conduttrice televisiva Bianca Berlinguer. A Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana si terrà infine l’appuntamento del 24 luglio che si aprirà con il percorso sensoriale “Forest Bathing”, guidato dall’esperto di scienze naturali Mirco Tugnoli, per scoprire la natura con occhi diversi, per poi godersi un pranzo in villa. Ma ci sarà anche una “Immersive Garden Experience”, un itinerario nel parco con cuffie silent system a cura dell’attore Fabio Mangolini e della garden designer Cecilia Comencini, con l’inaugurazione dell’installazione artistica i “Cacciatori del sole-Cazador del sol. Cibo per l’anima”, e con Tiziano Fratus che presenterà i volumi “Alberi millenari d’Italia e Ogni albero è un poeta”, con la moderazione della giornalista Federica Augusta Rossi.

