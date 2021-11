Vino e delivery, l’enocatena Signorvino lancia una nuova partnership con Glovo

I consumi di vino sono tornati a correre da mesi, e i top player del mercato cavalcano e guidano la ripartenza. Come Signorvino, la più grande enocatena d’Italia del Gruppo Veronesi. Che oltre ad avere in cantiere nuove aperture in Italia e all’estero, “partendo da Polonia e Austria”, come ha spiegato, a WineNews, il brand ambassador Luca Pizzighella (qui l’intervista), lancia anche una nuova parterhisp nel segno del delivery con una delle aziende di riferimento del settore come Glovo. la piattaforma di consegne multi-categoria presente in oltre 500 città italiane tra i leader di delivery a livello mondiale.

“Per la realtà commerciale degli store, ogni nuovo progetto che stiamo realizzando - commenta Federico Veronesi, General Manager Signorvino - rappresenta un tassello per una proposta davvero innovativa e completa. Il nostro cliente ha molte possibilità di acquisto e di consegna: gli store, la multicanalità e, da oggi, la nostra presenza anche su Glovo che rende l’esperienza Signorvino ancora più facile e divertente. Non vogliamo snaturare i rapporti umani tipici del negozio e concentrati sul confronto diretto con il consumatore, ma offrire un’ulteriore opportunità a chi desidera il vino giusto per ogni occasione, scelto tramite il supporto del sito e reperibile con velocità, già alla temperatura ottimale di consumo”.

La scelta, l’acquisto e la consegna del vino devono diventare un’operazione facile e divertente per gli appassionati del settore, ma anche per chi voglia lasciarsi guidare nella selezione di una bottiglia per una serata speciale o per una cena fra amici. Il cliente potrà scegliere tra 2.000 etichette selezionate dai “wine specialist” di Signorvino, una ricerca svolta con continuità dall’Azienda e che ha contribuito a renderla un format di successo. Si tratta infatti di bottiglie provenienti da prestigiose cantine, come da piccole produzioni quasi introvabili: un ventaglio di etichette in grado di rappresentare il meglio del comparto ed i territori più vocati del Belpaese.

