“2021 anno di grande ripresa, guardiamo il 2022, con nuove aperture in Italia e non solo”

Dal Merano Wine Festival la visione di Luca Pizzighella, brand ambassador di Signorvino, la più grande enocatena d’Italia. “C’è grande voglia di socialità e di brindare, e questo spinge in consumi. Nel lockdown in molti hanno usato il vino “per viaggiare”, ed il consumo, che spesso è molto locale, si è diversificato. Ed è cresciuto un po' anche il prezzo medio, che per noi già partiva da 15 euro a bottiglia. Guardiamo a nuove aperture, in Italia, ma anche all’estero, partendo da Polonia e Austria”.

