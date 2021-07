“Vino Perfetto”, quando il vino lo consiglia Alexa, l’assistente vocale di Amazon

“Alexa, portami un bicchiere di vino”. Prima o poi, ci arriveremo, intanto ci avviciniamo a piccoli passi al sogno di molti. La tecnologia, che ci aiuta e ci supporta in tutto e per tutto, adesso ci consiglierà anche la bottiglia giusta. Alexa, l’assistente virtuale della piattaforma Amazon, nata per rendere smart la casa, gestendo con la voce televisione, musica, elettrodomestici, ma anche per rispondere alle nostre curiosità e per aiutarci negli acquisti online, ha una nuova “skill”. Si chiama “Vino Perfetto”, per guidare il consumatore, in maniera semplice e intuitiva, nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base all’occasione e all’abbinamento gastronomico, partendo dalle etichette di tre grandi realtà del vino italiano: Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti.

Per farsi consigliare da Alexa basterà dire “Alexa, apri Vino Perfetto”, per poi lasciarsi guidare filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze, come un’occasione speciale, una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, ma anche in base al prezzo e all’abbinamento gastronomico, fino a trovare il vino ideale. Alexa, quindi, condividerà tutte le informazioni sul vino scelto direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull’App Alexa e via email. Una volta che l’utente avrà familiarizzato con la nuova Skill di Alexa, potrà porre domande più dirette e complesse. Basterà chiedere, ad esempio, “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro” oppure “Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici”, in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca, ed ordinare, ovviamente su Amazon, la bottiglia consigliata.

Copyright © 2000/2021