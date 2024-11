Vino & solidarietà, Maculan al fianco della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus

Di nuovo al fianco della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus per la ricerca per le malattie oculari: è la mission della cantina veneta Maculan, con la nuova edizione, la n. 15, del progetto solidale “Santalucia”. Critici enogastronomici, giornalisti, imprenditori e membri delle istituzioni si sono riuniti, nei giorni scorsi, in azienda, in un panel di degustazione dove, in una degustazione alla cieca, hanno selezionato, dai campioni delle migliori barrique monovarietali, il Cabernet Sauvignon prodotto da un unico vigneto in località Ferrata a Breganze e radicato su una collina panoramica esposta a Sud, come il vino vincitore Santalucia 2023.

Da quella barrique verranno prodotte 300 bottiglie uniche numerate, il cui ricavato andrà a sostenere la ricerca per le malattie oculari. L’evento ufficiale solidale di raccolta fondi sarà l’11 dicembre al ristorante tre Stelle Michelin dei fratelli Alajmo Le Calandre di Rubano, dove verrà presentata ufficialmente l’etichetta “d’autore”, in un appuntamento all’insegna dell’arte e dell’inclusione. La Cooperativa Vite Vere Down Dadi ha realizzato per l’occasione un quadro i cui colori saranno d’ispirazione per i ragazzi che realizzeranno una ad una le etichette creando 300 opere d’arte uniche che rivestiranno le bottiglie numerate (già in vendita online).

