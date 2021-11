Vino & solidarietà, Ventorosa di Torrevilla per il progetto DiVento 2021 by Donne della Vite

Ritorna il vino sostenibile e solidale delle Donne della Vite: Ventorosa, spumante Brut Rosé Oltrepò Pavese Torrevilla (l’associazione di viticoltori che riunisce oltre 200 vignaioli nel cuore dell’Oltrepò Pavese), è il nome scelto per DiVento 2021, il progetto ideato e realizzato dall’associazione Donne della Vite per raccogliere fondi a favore della Casa di Anita di Nairobi in Kenya, dove Amani Onlus offre ospitalità e istruzione alle bambine che hanno avuto esperienza di vita di strada, per garantire loro alternative di vita e opportunità.

Nato nel 2016, il progetto DiVento è alla sua quarta edizione, grazie alla rinnovata gara di solidarietà fra i partner che fornendo a titolo gratuito vino, materiali e impegno, permette di raccogliere offerte di denaro destinate interamente alle bambine più vulnerabili di Nairobi ospitate nella Casa di Anita, struttura che garantisce loro alloggio, cibo, vestiti, cure mediche, la figura di riferimento di un adulto e quel che serve per andare a scuola, imparare un lavoro e a diventare donne del domani.

Ventorosa è etichetta attenta all’impatto sull’ambiente a partire dalla gestione del vigneto fino al packaging con vetro leggero, tappi in sughero naturale, capsule green, packaging in carta riciclata: sarà presentato il 13 novembre 2021 nello spettacolo “The Amani Show” a MIlano (Teatro Pime), dove si esibiranno volontari e amici dell’associazione Amani, in una serata condotta da Ignazio Oliva, con la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesco Mandelli. Le bottiglie da 750 ml saranno in vendita con una donazione di almeno 10 euro.

