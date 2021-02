Viticoltura ed enologia: due cicli universitari (aperti a tutti) firmati da Onav

Due cicli di lezioni universitarie per conoscere meglio “cosa sta dietro ad un calice”, dedicate a viticoltura ed enologica, tenute - in modalità online - da docenti d’eccezione come Mario Fregoni (Ordinario di Viticoltura all’Università Cattolica di Piacenza e presidente onorario dell’Oiv - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), Luigi Bavaresco (professore associato di Viticoltura all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Osvaldo Failla (professore di Scienze Agrarie all’Università di Milano), Lucio Brancadoro (docente di viticoltura e Coltivazioni Arboree all’Università di Milano), firmati da Onav, per chiunque voglia approfondire la conoscenza tecnica della vite e del vino.

Il primo ciclo, “Il Venerdì del Professor Fregoni - Corso di Viticoltura”, inizierà domani e proseguirà tutto l’anno. Sarà un vero corso di viticoltura, che darà una qualifica finale ai partecipanti che concluderanno il ciclo. In 10 incontri, si parlerà dei principali temi, dalla genetica alle tecniche colturali, dal terroir alle tecniche di impianto di un vigneto. Il secondo ciclo sarà dedicato a “Lascienzaracconta”, realizzato in collaborazione con l’Università di Piacenza e quella di Milano. In otto incontri, altrettanti docenti dei due atenei approfondiranno argomenti importanti di viticoltura ed enologia.

“Onav si distingue nella formazione del vino per avere attenzione particolare all’approfondimento tecnico e scientifico, che ci rende complementari ad altri percorsi di conoscenza enoica. Queste due iniziative, quindi, si inseriscono perfettamente nel nostro programma e sono aperte a tutti, appassionati o operatori del settore”, spiega il presidente Onav, Vito Intini. “Proprio la nostra peculiarità ci ha portati a collaborare attraverso uno scambio di lezioni con ASPI, Sommellerie Professionale”.

Copyright © 2000/2021