Vola il gelato artigianale in Italia: quest’estate si stima una crescita dei consumi del +4%

Il gelato artigianale in Italia non conosce crisi: dopo aver sfiorato i 3 miliardi di fatturato nel 2024, quest’estate si stima un’ulteriore crescita dei consumi del +4%. Secondo i dati dell’Osservatorio Sigep World, il Salone internazionale per le eccellenze del foodservice, organizzato da Ieg - Italian Exhibition Group (e che tornerà alla Fiera di Rimini, dal 16 al 20 gennaio 2026), basati, a loro volta, sui dati Crest-Circana e dell’Associazione Italiana Gelatieri, nel nostro Paese, l’anno scorso, sono state vendute 600 milioni di porzioni di gelato, che hanno decretato gli italiani primi consumatori d’Europa (26,4%), davanti ai tedeschi (25,1%) e agli spagnoli (20,6%). E quest’anno, stando alle previsioni, dovrebbe andare ancora meglio: “per l’estate - afferma Claudio Pica, segretario generale Associazione Italiana Gelatieri (Aig) - prevediamo una crescita delle vendite intorno al 4% per tutta l’Italia. Gli artigiani però devono investire di più sulla formazione, e non solo sulle creazioni in laboratorio: purtroppo la carenza di personale è un tema anche nelle gelaterie, dove mancano circa 15-20.000 addetti alla vendita al bancone”.

Passando in rassegna le tendenze per l’estate 2025, Antonio Mezzalira, Tre Coni per il Gambero Rosso con Golosi di Natura a Piazzola sul Brenta (Padova) e autore di ricette per il mondo della gelateria, punta su gusti come l’aronia, una bacca ricca di antiossidanti dal sapore simile al mirtillo e la barbabietola che non alza l’indice glicemico. Secondo il maestro gelatiere, è però giunta l’ora di differenziare i prezzi in base ai gusti, come avviene nelle pizzerie: “da me, ad esempio - racconta Mezzalira - il gelato al Prosecco viene 3 euro a coppetta invece di 2,50”. Per Taila Semerano, della gelateria da Ciccio a Ostuni, che all’ultimo Sigep World di Rimini è stata incoronata miglior gelatiere emergente, “tra le novità dell’estate c’è la stracciatella inversa, con base al cioccolato fondente e scaglie di cioccolato bianco. Inoltre, la gelateria si avvicina sempre più alla pasticceria e così cresce anche l’interesse per gusti che includono biscotti e croccanti”. Per Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup e gelatiere a Nettuno, è importante “avere un’offerta senza zuccheri aggiunti, 100% vegetali e privi di latte, lattosio e derivati. Attualmente, tra i gusti più richiesti nella mia gelateria ne segnalo due: un fondente al cioccolato arricchito da una salsina al Montepulciano d’Abruzzo, macerato nelle visciole; l’altro è una crema gourmet, delicatamente profumata alla vaniglia e arricchita da zest di limone e mandorlato di Colonia Veneta”. Il riminese Marco Ottaviani de Il Castello, tra le tendenze estive spiega come “sono richiesti profili aromatici complessi e dolcezza bilanciata come il nostro “Vento d’Oro”, un gusto che unisce zafferano, pistacchio e pepe Sichuan. E la valorizzazione degli ingredienti locali, come il gusto “Lavanda, Latte e Miele di Alta Montagna”, realizzato con gusti a basso contenuto di zuccheri che strizzano l’occhio alla leggerezza”.

“Il 2025 sarà un anno chiave per il settore, segnato da innovazione, sostenibilità e attenzione ai nuovi gusti dei consumatori. La tendenza verso i sapori internazionali si rafforza con l’introduzione di gusti esotici come matcha, yuzu e mango asiatico, mentre la tecnologia contribuisce a migliorare texture e personalizzazione dell’esperienza, anche grazie agli strumenti digitali”, conclude Mario Masiá, presidente Associazione Nazionale dei Gelatieri Spagnoli (Anhcea), offrendo una prospettiva del settore anche in Spagna.

