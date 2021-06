Wine Enthusiast sempre più al femminile: alla guida del gruppo Jacqueline ed Erika Strum

Wine Enthusiast sempre più al femminile: il magazine enoico Usa, la cui corrispondente in Italia è Kerin O’Keefe, ha annunciato la promozione alla guida della Wine Enthusiast Companies delle sorelle Jacqueline Strum, che diventa presidente e editore di “Wine Enthusiast Media”, ed Erika Strum, che sarà invece a capo della “Wine Enthusiast Commerce”, prendendo il posto di Adam e Sybil Strum. “Le pubblicazioni di nicchia quelle più in salute nel settore dei media, e quelle dedicate al lifestyle, come il vino, stanno andando particolarmente bene. La nostra capacità di attrarre lettori più giovani - commenta Jacqueline Strum - attraverso piattaforme digitali innovative e l’integrazione con il lato commerciale della nostra attività, ci aiutano a mantenere la posizione di leadership tra i media del vino”. Wine Enthusiast, infatti, ha ampliato la sua base a quasi 4 milioni di lettori mensili, tra carta stampata e digitale.

Cresciuta nel settore del vino e degli alcolici, dopo la laurea in International Business, con una specializzazione in Belle Arti alla George Washington University, ed il percorso nel Wset- Wine & Spirits Education Trust, Jacqueline Strum ha iniziato la sua carriera a Wine Enthusiast gestendola comunicazione, supervisionando i “Wine Star Awards” e rilanciando con successo la divisione eventi. Nel suo ruolo nell’editoria, ha guidato lo sviluppo di offerte di prodotti digitali innovativi e programmi multimediali multicanale. Jacqueline si è anche occupata di pubbliche relazioni e media digitali per marchi globali presso diverse agenzie creative, e ha fondato ThirstyNest. Nel suo ruolo di presidente ed editore di Wine Enthusiast Media, Jacqueline Strum sarà responsabile di Wine Enthusiast Magazine, winemag.com e Thirsty Nest.Erika Strum Silberstein ha iniziato la sua carriera nella Wine Enthusiast Companies 15 anni fa, passando da manager a direttrice a vice presidente del Marketing e chief strategy officer. Ha una comprovata esperienza di crescita delle entrate e del traffico online, e la sua esperienza è radicata nella strategia di ottimizzazione dei motori di ricerca, email marketing, UX e social media. Prima di Wine Enthusiast, Erika lavorava in un’agenzia Seo e ha usato quel bagaglio di conoscenze sul comportamento degli utenti per guidare tutto lo sviluppo digitale di Wine Enthusiast. Più di recente, ha creato un team di social media aziendale che guida traffico, entrate e sperimentazione. Laureatasi alla Tulane University nel 2005 in Business and Sociology, anche lei ha la certificazione Advanced del Wset. In qualità di presidente di Wine Enthusiast Commerce, sarà responsabile del Catalogo Wine Enthusiast, dei gruppi wineenthusiast.com e wineexpress.com, e guiderà il piano strategico di crescita triennale dell’azienda.

“Con oltre il 50% di crescita nel 2021 finora, la tendenza è positiva per tutte le nostre attività commerciali. Sono entusiasta di assumermi nuove responsabilità in questo momento critico. Ci tengo molto all’esperienza di ogni cliente, sia che scopra come degustare un vino, sia che inizi il suo percorso di cantina, o semplicemente che riceva deliziose bottiglie a casa sua. Vogliamo che il vino sia facile e alla portata di tutti”, ha commentato Erika Strum.

