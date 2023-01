World Pizza Day (17 gennaio): la margherita resta la più amata dagli italiani

La pizza “locomotiva” di Deliveroo: sulla App della popolare piattaforma, dal 2015, è stato ordinato un numero di pizze che, se messe una di fianco all’altra, arrivano a coprire una distanza di più di 3.000 km: un tragitto ideale che da Napoli arriva fino a Bruxelles, passando per Parigi e Londra. Un viaggio simbolico, con pomodoro e mozzarella a fare da “motore” di un prodotto simbolo del Belpaese, che il 17 gennaio festeggia la Giornata Internazionale del Pizzaiolo (World Pizza Day).

Nata in Italia alla fine dell’Ottocento e apprezzata in tutto il mondo, la pizza è diventata sinonimo di felicità e unione, elementi che hanno presto superato i confini nazionali per diventare un vero e proprio linguaggio universale capace di unire popoli e culture diverse. Ambasciatori di questo simbolo del Made in Italy sono i pizzaioli, gli interpreti di un’eccellenza gastronomica che diffonde italianità nel mondo e fa sentire gli italiani all’estero un po’ più a casa.

Ed i pizza-lovers quale tipologia amano? Nel corso dell’ultimo anno su Deliveroo, che conta 7.000 pizzerie da cui poter ordinare in tutta Italia, è stato registrato un numero di ordini di pizza in grado di coprire, sempre mettendone una a fianco all’altra, una distanza di 1.200 km, pari a quella tra Milano e Reggio Calabria. <b>Tra i gusti preferiti, la classica margherita si conferma anche per quest’anno la regina delle pizze</b>. Seguono la diavola e la bufala, rispettivamente al secondo e terzo posto. In quarta posizione la quattro formaggi, mentre la capricciosa si colloca quinta. Seguono alcuni grandi classici come la marinara, la Napoli, la quattro stagioni, l’americana con wurstel e patatine, che fa incetta di preferenze soprattutto tra i più piccoli, e la prosciutto e funghi a chiudere la Top10.

<b>Per le città “pizza lover” del 2022, nella speciale classifica “geografica” di Deliveroo - che tiene conto degli ordini di pizza sul totale del volume degli ordini - quest’anno dominano i comuni di medie/piccole dimensioni, specie del sud e delle isole, con sei centri di Puglia e Sicilia tra nelle prime 10 posizioni. In testa si posiziona Manfredonia, la città che più di ogni ama ordinare la pizza a domicilio, davanti a Fucecchio e Francavilla Fontana</b>. Al quarto posto Giarre, mentre quinta si posiziona la barese Terlizzi. Seguono Fossano, Sondrio, Caltagirone, Chioggia e Paternò a completare la “Top 10”.

