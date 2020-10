Zenato, Podere Forte, Gorghi Tondi, La Scolca: i “Best in class” di “Wow! 2020”

Tra cantine blasonate e produttori emergenti, sono 630 i vini premiati da Wow! 2020, il premio enologico di “Civiltà del Bere”: 172 ori, 242 argenti e 216 bronzi, assegnati, dopo un mese di assaggi rigorosamente alla cieca, dal direttore Alessandro Torcoli. Centinaia di medaglie, ma anche i migliori, in assoluto, per tipologia e denominazione. Tra i primi, ossia i “Best in class”, il Miglior Spumante Metodo Classico è il Soldati La Scolca D’Antan, Spumante Metodo Classico Rosé Brut Millesimato 2008; il Miglior Spumante Metodo Charmat è il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Docg 2019 di Zardetto; il Miglior Vino Bianco è il Sergio Zenato Lugana Riserva Doc 2017 di Zenato; il Miglior Vino Rosato è il Rosa dei Venti Terre Siciliane Igt 2019 di Gorghi Tondi; il Miglior Vino Orange è il Pinot grigio Ramato, Friuli Colli Orientali Riserva Doc 2017 di Specogna; il Miglior Vino Rosso è il Guardiavigna Toscana Igt 2016 di Podere Forte; il Miglior Vino Dolce è il Vin Santo di Carmignano Riserva Doc 2012 di Capezzana.

Focus - I campioni delle Denominazioni top del Belpaese

Per ogni Docg e Doc (con almeno sei campioni in gara) sono stati quindi indicati degli “Ambasciatori”, cioè i migliori nella Denominazione.

Miglior Valle d’Aosta Doc

Les Crêtes, Cuvée Bois, Valle d’Aosta Chardonnay Doc 2018

Miglior Barbera d’Asti Docg

Marchesi Alfieri, Alfiera, Barbera d’Asti Superiore Docg 2017

Miglior Barolo Docg

Parusso, Barolo Bussia Docg 2016

Miglior Riviera Ligure di Ponente Doc

Lupi, Le Serre, Riviera Ligure di Ponente Vermentino Doc 2018

Miglior Franciacorta Docg

Guido Berlucchi, Berlucchi ’61, Franciacorta Rosé Nature Docg 2013

Miglior Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg

Castello di Cicognola, Moratti - Cuvée dell’Angelo, Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg 2013

Miglior Trentino Doc

Mezzacorona, Musivum, Trentino Cembra Müller Thurgau Superiore Doc 2017

Miglior Trentodoc

Cavit, Altemasi - Trentodoc Pas Dosé 2013

Miglior Alto Adige Doc

Abbazia di Novacella, Praepositus - Alto Adige Valle Isarco Riesling Doc 2018

Miglior Amarone della Valpolicella Docg

Tedeschi, La Fabriseria, Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2015

Miglior Lugana Doc

Zenato, Sergio Zenato, Lugana Riserva Doc 2017

Miglior Prosecco Superiore Docg

Zardetto, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Docg 2019

Miglior Valpolicella Doc

Corte Sant’Alda, Ca’ Fiui, Valpolicella Doc 2019

Miglior Valpolicella Ripasso Doc

Speri, Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2018

Miglior Collio Doc

Venica&Venica, Ronco delle Mele, Collio Sauvignon Doc 2019

Miglior Friuli Colli Orientali Doc

Scubla, Friuli Colli Orientali Sauvignon Doc 2019

Miglior Friuli Grave Doc

Pighin, Collio Pinot grigio Doc 2019

Miglior Lambrusco di Sorbara Doc

Cleto Chiarli, Premium Mention Honorable, Lambrusco di Sorbara Doc 2019

Miglior Brunello di Montalcino Docg

Castello Banfi, Poggio all’Oro, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2013

Miglior Chianti Classico Docg

Ricasoli, Castello di Brolio, Chianti Classico Gran Selezione Docg 2016

Miglior Maremma Toscana Doc

Belguardo - Mazzei, Tenuta Belguardo, Maremma Toscana Doc 2016

Miglior Vino Nobile di Montepulciano Docg

Tenuta Trerose - Bertani Domains, Simposio, Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg 2016

Miglior Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc

Umani Ronchi, Casal di Serra, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2019

Miglior Cerasuolo d’Abruzzo Doc

Tenuta I Fauri, Baldovino, Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2019

Miglior Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Docg

Fantini - Farnese, Opi, Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Riserva Docg 2012

Miglior Montepulciano d’Abruzzo Doc

La Valentina, Spelt, Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc 2016

Miglior Cirò Doc

Rocco Pirito, Brinifè, Cirò Doc 2016

Miglior Etna Doc

Terra Costantino, deAetna, Etna Rosso Doc 2018

Miglior Sicilia Doc

Tasca d’Almerita, Fondazione Whitaker - Sicilia Mozia Grillo Doc 2016

Miglior Cannonau di Sardegna Doc

Giuseppe Sedilesu, Mamuthone, Cannonau di Sardegna Doc 2017

Miglior Vermentino di Gallura Docg

Siddùra, Maìa, Vermentino di Gallura Docg 2018

