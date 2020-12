100 anni di atletica leggera, le Fiamme Gialle brindano con le bollicine di Bottega

Augurandosi di poter festeggiare delle vittorie ai Giochi Olimpici di Tokyo, le Fiamme Gialle hanno celebrato il centesimo anno di attività della loro disciplina più antica nonché “regina” degli sport”, l’atletica leggera, con le bollicine tricolore di Bottega: la storica cantina trevigiana ha realizzato per l’occasione una speciale magnum di Prosecco Brut (ottenuto dalla vinificazione in bianco di uve Glera) personalizzata con un logo dedicato alla ricorrenza, per colorare con sfumature dorate il brindisi natalizio del prestigioso club gialloverde, espressione “sportiva” del corpo della Guardia di Finanza. Un augurio speciale non solo per gli atleti delle Fiamme Gialle ma per tutto lo sport italiano, in vista dei prossimi impegni agonistici, in particolare le Olimpiadi 2020, che causa Covid si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 in Giappone.

Copyright © 2000/2020