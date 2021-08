12 milioni di dollari raccolti nella “V Foundation Wine Celebration” contro il cancro in Usa

Il binomio vino-beneficenza è consolidato e di assoluto successo, in tutto il mondo. Ma in Usa è capace di raggiungere risultati davvero sensazionali. Come accaduto con i 12 milioni di dollari, raccolti nella V Foundation Wine Celebration dei giorni scorsi, evento andato in scena in Napa Vallery, e promosso dalla V Foundation for Cancer Research, che, dal 1993, ha raccolto oltre 260 milioni di dollari per la ricerca contro il cancro, nata in memoria del giocatore e allenatore di basket Jim Valvano, di origini italiane.

Come italiano è stato uno dei top lot dell’asta (uno dei tanti eventi nell’evento che ha coinvolto vip e campioni dello sport americano, e che, nel complesso, ha raccolto 4,3 milioni di dollari), ovvero “Taste of the Tuscan Sun”, firmato dalla Marchesi Antinori, e aggiudicato per 360.000 dollari, secondo la rivista Usa “Wine Spectator”.

Lotto che ha messo in palio grandi vini ed esperienze, dalle visite (anche in elicottero), cene private e degustazioni a Palazzo Antinori a Firenze (con cene alla Cantinetta Antinori e da Procacci, oltre ad una visita privata agli Uffizi), a Villa Tignanello e Antinori nel Chianti Classico (con cene nel ristorante Rinuccio 1180 e nella stellata Osteria di Passignano), a Guado al Tasso a Bolgheri e al Castello della Sala in Umbria, oltre a quelle nella Antica Estate, la cantina in Napa Valley di Antinori.

Un lotto importante tra i grandi lotti enoici e non solo, come quello firmato da Penfolds e abbinato, tra le altre cose, alle finale dell’Australia Open di Melbourne, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo, a gennaio 2022, così come legato ad un altro simbolo della racchetta è il lotto firmato da realtà del vino come Far Niente, Nikel & Nikel e Hundred Hills Vineyards, che hanno unito i loro vini e le loro cantine a biglietti per le finali del torneo di Wimbledon, a Londra, a luglio 2022, passando per il lotto dedicato ai vini di Sonoma che toccherà cantine come Ramey Wine Cellars e Francis Ford Coppola Winery, solo per citarne alcuni. In un evento di beneficenza capace di legare grande vino, star dello sport e non solo.

Copyright © 2000/2021