Arriva il vino di Meghan Markle: è un rosè della Napa Valley, prodotto con il suo brand “As Ever”

Non solo raffinate marmellate e mieli in confezioni esclusive: Meghan Markle, moglie del Principe Harry (che si è trasferito con lei e i figli in California nel 2019, con una clamorosa uscita dalla famiglia reale che gli inglesi hanno ribattezzato “Megxit”) adesso firma il suo primo vino. Disponibile a partire dal 1 luglio, è un rosè della Napa Valley, prodotto, come tutto il resto, con il suo brand di food e lifestyle “As Ever”. Un tentativo di rilanciare la sua immagine (anche grazie alla serie andata in onda su Netlix nei mesi scorsi) puntando su food e lifestyle e cercando di accreditarsi come una novella Martha Stewart. Secondo le indiscrezioni, nei piani della Markle ci sarebbe anche l’hospitality, con il progetto di ristoranti e hotel. L’ex attrice ha infatti registrato il proprio marchio anche nel settore dei servizi di accoglienza.

La prima release di prodotti firmati “As Ever”, lanciati in primavera, è andata esaurita nel giro di poche ore, e adesso Meghan Markle ha riassortito l’offerta, aggiungendo appunto anche il vino. Un rosato in site provenzale perfetto per la stagione calda: “con delicate note di frutta a nocciolo, una delicata mineralità ed un finale persistente, questo blend su misura è pronto per essere lanciato giusto in tempo per i festeggiamenti estivi”, si legge nella descrizione del rosé.

Intanto la prima stagione del suo show di cucina “With love, Meghan” su Netflix è andata meglio di quanto sperato, anche se, secondo la stampa, il pubblico lo ha guardato solo per poterlo poi criticare sui social (peraltro quelli di Netflix, visto che Meghan ha tolto la possibilità di commentare i suoi post sia sul proprio account personale, sia su quello di “As Ever”).

Secondo le indiscrezioni, Netflix sarebbe disposto a rinnovare gli accordi per una seconda stagione, ma con la particolare clausola che, nel caso di divorzio tra lei e Harry (scenario di cui si parla ormai insistentemente da molti mesi), sarebbe proprio l’emittente ad avere l’esclusiva delle interviste separate di entrambi. L’offerta supererebbe i 150 milioni di dollari.

Copyright © 2000/2025