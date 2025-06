Nel 2025 il fatturato mondiale dell’e-commerce del vino raggiungerà i 6,73 miliardi di dollari

Il fatturato mondiale dell’e-commerce del vino raggiungerà i 6,73 miliardi di dollari nel 2025: da quest’anno fino al 2029 è previsto un tasso di crescita annuo (Cagr 2025-2029) del 2,94%, con un volume di mercato previsto di 7,56 miliardi di dollari. Con 3,11 miliardi di dollari nel 2025, la maggior parte del fatturato è generata dagli Stati Uniti. Sono questi gli ultimi dati diffusi da Statista, piattaforma globale di dati e business intelligence.

In generale, per il mercato mondiale dell’e-commerce del vino si prevede che il numero di utenti raggiungerà i 327,8 milioni entro il 2029. La penetrazione sarà del 3,9% nel 2025 e si prevede che raggiungerà il 4,5% entro il 2029. Il ricavo medio per utente (Arpu) dovrebbe attestarsi a 26,61 dollari.

Scendendo nello specifico, per il vino fermo è previsto che il fatturato mondiale dell’e-commerce raggiungerà i 5,49 miliardi di dollari nel 2025, con un tasso di crescita annuo del 2,84% e un volume di mercato di 6,14 miliardi di dollari entro il 2029. Anche per questa tipologia, la maggior parte del fatturato riguarderà gli Stati Uniti. La penetrazione degli utenti sarà del 2,5% nel 2025 e si prevede che raggiungerà il 2,9% entro il 2029. Il ricavo medio per utente sarebbe di 33,29 dollari, più alto della media generale.

Invece, per quanto riguarda l’e-commerce degli spumanti, si prevede che il fatturato mondiale raggiungerà i 944,70 milioni di dollari nel 2025. Il tasso di crescita annuo è previsto al 3,40% (il dato più alto, sia della media generale, sia del vino fermo), con un volume di mercato stimato di 1,08 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel mercato del vino spumante, si prevede che il numero di utenti che acquisteranno online raggiungerà i 254,1 milioni entro il 2029. La penetrazione degli utenti sarà del 3,0% nel 2025 e si prevede che raggiungerà il 3,5% entro il 2029. Statista prevede, infine, che il ricavo medio per utente ammonterà a 4,80 dollari, una cifra nettamente inferiore a quella dei vini fermi.

