185,9 milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari sostenibili dalla Commissione Ue

Come anticipato qualche settimana fa da WineNews (qui), raccogliendo le indiscrezioni arrivate da Bruxelles, la Commissione Ue stanzierà 185,9 milioni di euro di extra budget nel 2023 per finanziare le attività di promozione dei prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità europei nel mondo, sia nei Paesi comunitari che nei Paesi Terzi, come previsto dal Promotion Policy Work Programme per il 2023, adottato oggi dalla Commissione, che contribuisce alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione per il periodo 2019-2024, in particolare all’interno della strategia Farm to Fork, con l’obiettivo sia di sostenere la crescita della produzione e del consumo sostenibile dei prodotti agricoli, sia di aiutare la ripresa del settore agroalimentare europeo in un contesto economico tanto difficile.

I progetti di promozione selezionati nel 2023 dovranno così vertere su quei prodotti che rispondono a obiettivi come la sostenibilità dell’agricoltura Ue, la promozione del benessere degli animali e il consumo di frutta e verdura fresca e di diete sane e sostenibili. Gli importi disponibili per la campagna 2023 sono equamente suddivisi tra promozione sul mercato interno della Ue e nei Paesi Terzi, rispettivamente con 83,3 milioni di euro e 83,1 milioni di euro. Fuori dalla Ue, i Paesi e le regioni con un elevato potenziale di crescita, individuati come obiettivi principali per le promozione, sono Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Nord America, ma anche la Nuova Zelanda e l’Australia possono rappresentare nuove opportunità di mercato per gli esportatori europei. Senza dimenticare il Regno Unito, che rimane uno dei principali mercati di esportazione per i prodotti agroalimentari europei, assorbendo il 25% delle esportazioni dei 27 Paesi Ue.

A sostenere le attività di promozione ci saranno campagne di informazione rivolte ai consumatori di tutto il mondo sui vari sistemi e marchi di qualità Ue, come le Indicazioni Geografiche o i prodotti biologici, per i quali sono previsti finanziamenti fino a 28 milioni di euro per stimolare la domanda, in linea con il piano d’azione per la produzione biologica in Europa. Altri 36 milioni di euro, invece, sosterranno la promozione di pratiche agricole sostenibili e benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali da parte dei consumatori europei e il consumo di prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile.

Per incoraggiare diete più sane ed equilibrate, oltre 19 milioni di euro saranno destinati specificamente alla promozione dei prodotti ortofrutticoli freschi, per aiutare il settore ad affrontare le sfide persistenti, come il calo dei consumi e delle esportazioni, e la debolezza della posizione negoziale nei confronti della grande distribuzione e dei trasformatori. In generale, le attività di promozione rivolte ai consumatori sul mercato interno devono fare riferimento ed essere in linea con le linee guida nutrizionali degli Stati membri interessati.

Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne 2023 saranno pubblicati nel gennaio 2023, a l’accesso ai finanziamenti è garantito ad un’ampia gamma di organismi, come organizzazioni commerciali, organizzazioni di produttori e gruppi agroalimentari. I cosiddetti programmi “semplici” possono essere presentati da una o più organizzazioni dello stesso Paese dell’Ue, mentre i programmi “multipli” devono essere presentati da almeno due organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri, o da una o più organizzazioni europee.

Copyright © 2000/2022