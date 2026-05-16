Porte aperte nelle “Fattorie didattiche” italiane, tra le offerte in agriturismo cresciute di più

Crescono a ritmo sostenuto i servizi dell’agriturismo italiano, con le fattorie didattiche che registrano un +12,2% nel 2024 sul 2023, trainate da un settore in espansione che vede aumenti anche per equitazione (+9%), osservazioni naturalistiche (+8,9%), trekking (+8%) e mountain bike (+7%). In particolare, le strutture agrituristiche complessive salgono a 26.360 (+0,9%), confermando la vitalità del turismo rurale e la crescente diversificazione dell’offerta su tutto il territorio italiano, secondo lo studio Istat “Le aziende agrituristiche in Italia - Anno 2024”. E il 17 maggio questo trend si concretizza nell’Open Day delle fattorie didattiche e degli agriturismi in tutta Italia, promosso da Coldiretti e Campagna Amica (qui l’elenco completo), e che, con la fine dell’anno scolastico, aprono le porte a famiglie e bambini per presentare i percorsi estivi in campagna tra laboratori contadini, attività all’aria aperta e incontri con gli animali, pensati per unire apprendimento e svago a diretto contatto con la natura.

L’iniziativa celebra i 25 anni della Legge di Orientamento del 18 maggio 2001, che ha rivoluzionato l’agricoltura italiana introducendo la multifunzionalità e ampliando le attività agricole verso agriturismo, didattica e servizi sociali.

Un cambiamento profondo che si riflette anche nei numeri, con 2.340 fattorie didattiche attive nel 2024, pari all’8,9% del totale delle strutture e al 17,6% delle aziende che offrono almeno uno dei 9 servizi complementari, diffuse in 1.574 comuni (poco meno del 20% del totale nazionale) e protagoniste soprattutto nel Nord, dove si concentra il 52,5% delle attività, mentre il Mezzogiorno emerge per la maggiore presenza di escursioni, trekking e osservazioni naturalistiche.

A conferma di una forte vocazione territoriale alla diversificazione dell’offerta, i percorsi proposti per l’estate includono orti didattici, giochi rurali, esperienze sensoriali e attività naturalistiche che accompagnano i più piccoli alla scoperta dei ritmi agricoli e delle tradizioni locali, rafforzando il legame tra città e campagna e rispondendo alla crescente domanda di esperienze autentiche e sostenibili.

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