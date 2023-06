“50 Top Pizza Usa” 2023: Una Pizza Napoletana a New York è la migliore pizzeria degli Usa

“Una Pizza Napoletana” di Anthony Mangieri a New York si riconferma la migliore pizzeria degli Stati Uniti, sul gradino più alto del podio, con, alla posizione n. 2, Razza Pizza Artigianale a Jersey City di Dan Richer che si aggiudica anche il Premio Speciale “Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award”, e Ken’s Artisan Pizza a Portland alla posizione n. 3 e a cui va anche l’unico “Green Oven”, riconoscimento alle pizzerie con un’alta sostenibilità ambientale. È il verdetto della Guida “50 Top Pizza Usa” 2023, annunciato ieri a New York al West Edge, nel Chelsea Market. La “Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award”? La ‘Nduja della Jay’s Artisan Pizzeria di Kenmore. E tra i Premi Speciali, il “Best Wine List 2023 - Asti Docg Award” va all’Ops di Brooklyn.

Scorrendo la classifica delle migliori 50 pizzerie d’oltreoceano, al quarto posto c’è Tony’s Pizza Napoletana, a San Francisco, che si aggiudica anche il Premio Speciale “Performance of the Year 2023 - Robo Award”, essendo l’unico presente in Guida con due pizzerie, con Pizza Rock, a Las Vegas, alla posizione n. 18. Quinta posizione per Chris Bianco e la sua Pizzeria Bianco, a Phoenix; sesta posizione per Ribalta di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, a New York, a cui va anche il “Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award”; settima posizione per 0’ Munaciello, a Miami; ottava posizione per Jay’s Artisan Pizzeria, a Kenmore, e nona posizione per Song’ E Napule, a New York, che si aggiudica anche il “Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award”; chiude la top ten Kesté, a New York. Tra gli altri Premi Special, il “Best Service 2023 - Goeldlin Award” va a Fabrica Pizza, a Tampa, il “New Entry of the Year 2023 - Solania Award” va a Pizza Secret, a New York, il premio “One to Watch 2023 - Fedegroup Award! va a Pizzeria Sei, a Los Angeles, e, infine il “Best Beer Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award” va a Craft 64, a Scottsdale.

New York è la città degli Stati Uniti d’America più rappresentata, con ben 10 pizzerie in Guida, seguita da Portland, Miami e San Francisco, con 3 insegne a testa. “New York si conferma una delle grandi capitali della pizza - sottolineano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - ed è la città con più pizzerie al mondo, contando più di 7.000 esercizi che servono pizza. La grande novità è la crescente qualità dei locali presenti nella città di Portland, mentre la California è lo Stato con più pizzerie. Il movimento americano è in grande fermento, nell’ultimo anno ancora di più, con una nuova generazione di artigiani sempre più attenti alla qualità del prodotto e degli ingredienti”.

Le prime 15 posizioni della classifica entrano di diritto nelle “100 Migliori Pizzerie al Mondo”, che si ritroveranno a Napoli il 13 settembre a Palazzo Reale. Nell’attesa, il prossimo appuntamento è “50 Top Pizza Italia” 2023 il 12 luglio a Roma, e, a seguire, “50 Top World Artisan Pizza Chains” 2023 il 23 novembre a Napoli.

Focus - “50 Top Pizza Usa” 2023: la classifica delle 50 migliori pizzerie d’America

1 Una Pizza Napoletana - New York

2 Razza Pizza Artigianale - Jersey City

3 Ken’s Artisan Pizza - Portland

4 Tony’s Pizza Napoletana - San Francisco

5 Pizzeria Bianco - Phoenix

6 Ribalta - New York

7 0’ Munaciello - Miami

8 Jay’s Artisan Pizzeria - Kenmore

9 Song’ E Napule - New York

10 Kesté - New York

11 La Leggenda Pizzeria - Miami

12 Pasquale’s Pizzeria Napoletana - South Kingstown

13 Ops - Brooklyn

14 Spacca Napoli Pizzeria - Chicago

15 Fabrica Pizza - Tampa

16 Partenope Ristorante - Dallas

17 Pizza Secret - New York

18 Pizza Rock - Las Vegas

19 Pizzeria Sei - Los Angeles

20 Apizza Scholls - Portland

21 Flour House - San Luis Obispo

22 Mission Pizza Napoletana - Winston - Salem

23 Inferno Pizzeria Napoletana - Darnestown

24 Il Forno - San Antonio

25 Coals Artisan Pizza - Louisville

26 Nardò Italian Restaurant - Huntington Beach

27 Robert’s Pizza and Dough Company - Chicago

28 Bricco Coal Fired Pizza - Haddon Township

29 Nostrana - Portland

30 Craft 64 - Scottsdale

31 Spark Pizza - Redmond

32 San Matteo - Pizzeria e Cucina - New York

33 A 16 - San Francisco

34 Salsa - New York

35 Antico Pizza Napoletana - Atlanta

36 Tribute Pizza - San Diego

37 Don Antonio - New York

38 Zeneli - New Haven

39 Pizza Delicious - New Orleans

40 PizzElla - Miami Beach

41 Slice & Pie - Washington

42 Pasquale Jones - New York

43 Basil & Barley Pizzeria Napoletana - Colorado Springs

44 Pomo - Scottsdale

45 Oven & Tap - Bentonville

46 Angelina’s Pizzeria Napoletana - Irvine

47 Posto - Somerville

48 A Modo Mio - Arlington

49 Yellow Moto Pizzeria - San Francisco

50 786 Degrees - Los Angeles

Focus - Gli “Usa Special Awards” 2023

Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award

Dan Richer - Razza Pizza Artigianale - Jersey City

Performance of the Year 2023 - Robo Award

Tony Gemignani - Tony’s Pizza Napoletana - Pizza Rock

Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award

Ribalta - New York

Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award

‘Nduja - Jay’s Artisan Pizzeria - Kenmore

Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award

Song’ E Napule - New York

Best Wine List 2023 - Asti Docg Award

Ops - Brooklyn

Best Service 2023 - Goeldlin Award

Fabrica Pizza - Tampa

New Entry of the Year 2023 - Solania Award

Pizza Secret - New York

One to Watch 2023 - Fedegroup Award

Pizzeria Sei - Los Angeles

Best Beer Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award

Craft 64 - Scottsdale

50 Top Pizza Usa - Green Oven 2023

Ken’s Artisan Pizza - Portland

