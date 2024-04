Piante officinali, un comparto in crescita che vale un miliardo di euro (+23% in 5 anni)

Il valore economico delle piante officinali nel nostro Paese, comprendente la somma delle esportazioni e delle importazioni, si aggira intorno al miliardo di euro di materie prime agricole: l’Italia è un grande produttore ed esportatore di oli essenziali e agrumi, e siamo anche grandi esportatori di sementi di coriandolo verso Cina e India. Un comparto in crescita che negli ultimi 5 anni ha registrato un +23%. Numeri e tendenze del settore saranno protagonisti al Forum Fippo a “Macfrut 2024” (8-10 maggio a Rimini Fiera), il salone dell’ortofrutta.

Il Forum Fippo (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali), edizione n.11, fa parte di “Spices & Herbs Global Expo”, il salone dedicato a spezie, erbe officinali e aromatiche. Una fiera nella fiera con operatori da tutto il mondo, incontri di business con buyer internazionali, workshop tecnici con esperti del settore e show cooking con categorie di prodotto sempre più apprezzate dai consumatori. L’evento è diviso in due momenti: da un lato conferenze presentate da accademici, tecnici ed esperti, dall’altro le aziende di produzione.

“Il Forum Fippo è un evento unico, nato nel 2003, in cui si fa il punto sullo stato dell’arte del mondo della produzione delle spezie e delle piante officinali - spiega Andrea Primavera, presidente di Fippo - da sempre caratterizzato per il suo fattore internazionale, il nostro interesse è proprio quello di aprire lo sguardo del produttore italiano al mercato europeo e far conoscere le nostre pregiate produzioni.

Il Forum è fra i pochi in Europa su questo settore: ha solo altri due momenti di incontro comparabili per il livello di protagonisti ed informazioni, “Le Rendez vous d’Herbalia” in Francia e i “Bernburger Winterseminar” in Germania. Con i due Paesi stiamo dialogando per fare un evento unitario in modo da ampliare il raggio di azione dei nostri agricoltori”.

