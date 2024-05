Dimmi quello che mangi e ti dirò che tifoso sei: allo stadio di calcio c’è anche il rito del panino

Cosa accomuna i palati esigenti e quelli più semplici? Se possono sembrare, a ragione, due tipologie molto distanti tra loro al momento di scegliere il posto dove cenare, quando si ritrovano allo stadio, le divergenze spariscono davanti ad un panino. Questo è infatti il cibo simbolo dei tifosi di tutto il mondo, in gradinata come in curva e, perché no, anche nelle tribune. Quello che cambia, magari, è la scelta del “companatico”. Infatti il 25% degli 820 tifosi intervistati (rappresentativi di tutte le Regioni d’Italia, che seguono almeno una partita di calcio a settimana) in un’indagine commissionata da Heinz, uno dei brand di salse più iconici a livello globale, dichiara di avere anche un rituale legato al cibo. Allo stadio la metà del campione sceglie i panini in tre diverse ricette che la fanno da padrone e quindi porchetta (35%), hot dog (33%) e salamella (32%), accompagnati, per i più, con patatine fritte.

La pizza, invece, è il piatto preferito del tifoso che segue la partita da casa (50%), ma il fatto di essere nel proprio ambiente domestico favorisce anche il consumo di piatti self made (31%). Con panini e patatine non possono mancare le salse: il 54% ne fa uso, consuetudine che le rende un ingrediente simbolo del “calcio mangiato”; la maionese è in testa (40%), ma anche il ketchup si ritaglia buona parte delle preferenze (26,3%), mentre salsa Bbq, senape e salsa rosa se la giocano oscillando tra i 6 e gli 8 punti percentuali ciascuna. Ma c’è anche una “ghiotta” curiosità: tra i calciatori o ex calciatori con cui si vorrebbe condividere un panino fuori dallo stadio “stravince” Alex Del Piero, seguito in ordine di preferenze da Francesco Totti, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Paolo Maldini e Diego Armando Maradona.

Con il campionato ormai agli sgoccioli, Heinz ha raccolto alcune curiosità anche dai paninari storici di San Siro, stadio che è la “Scala” del calcio e dove l’Inter ha festeggiato lo scudetto n. 20: 20.371 i panini mangiati, otto le diverse salse servite in occasione dei match, in cui sono stati superati i 200 chili di maionese. E l’appetito fa sempre gol.

