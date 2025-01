550.000 dollari per un viaggio in Sicilia, tra grandi vini, cucina e bellezze, con Tasca d’Almerita 

Un viaggio da sogno tra grandi vini, cucina e bellezze della Sicilia - della durata di cinque giorni, con volo andata e ritorno in business class incluso dagli Stati Uniti all’Italia - soggiornando, una notte, nella storica ed affascinante Villa Tasca a Palermo, con una cena ospiti della famiglia Tasca e con le etichette della cantina di famiglia, un tour privato della città e pranzo al ristorante Buatta Cucina Popolana, per poi trasferirsi tra i vigneti nel cuore dell’Isola, trascorrendo due notti, nella splendida Tenuta Regaleali con tour esclusivi, degustazioni, cene abbinate ai vini e una lezione di cucina siciliana; e, ancora, due notti a Villa Igiea, leggendario hotel 5 stelle lusso sempre a Palermo, con visita alle bellezze monumentali della città come Palazzo Reale e la Cappella Palatina, ma visitando anche l’isola di Mozia, Riserva naturale ed archeologica in cui ogni visita è un’eccezione e che farà scoprire la collezione di reperti fenici del Museo Whitaker, con pranzo e degustazione di vini e godendo, a seguire, di una cena stellata Michelin al ristorante Gagini dello chef Mauricio Zillo sempre a Palermo e sempre con i vini della cantina; last but not least, 5 magnum di Tenuta Tascante Contrada Sciaranuova Vecchie Vigne Etna Doc 2016, Tenuta Sallier de la Tour La Monaca Monreal Doc 2016, Tenuta Regaleali Vigna San Francesco Cabernet Sauvignon Sicilia Doc 2016, Tenuta Regaleali Rosso del Conte Contea di Sclafani Doc 2018 e Tenuta Whitaker Mozia Grillo Sicilia Doc 2020 e 2 bottiglie di Tenuta Regaleali Chardonnay Regaleali Botrytis Cinerea 1991, tra i vini più rari della cantina. Ecco “The Sicilian Legacy of Tasca d’Almerita”, l’esclusiva “wine experience” per due coppie ospiti della griffe Tasca d’Almerita, aggiudicata in asta alla cifra record di 550.000 dollari al “Naples Winter Wine Festival” 2025, all’edizione n. 25 a Naples in Florida, tra i primi 10 eventi artistici e di intrattenimento per qualità e prestigio per l’upper class americana, secondo la classifica del Luxury Institute. Ma anche per la “charity”, visto che i proventi sono destinati alla Naples Children & Education Foundation (Nncef), fondata nel 2000 per promuovere programmi caritatevoli che migliorano la vita fisica, emotiva ed educativa di bambini svantaggiati e a rischio nella Contea di Collier, e per i quali, sono stati raccolti 34 milioni di dollari, per un totale di quasi 302 milioni di dollari donati, dalla nascita dell’evento nel 2001 ad oggi, a sostegno di 350.000 bambini e 90 agenzie non profit. Protagoniste, con 51 lotti prestigiosi nell’attesissima “Auction” 2025 battuta nei giorni scorsi, oltre 25 cantine tra le più prestigiose al mondo in rappresentanza di 13 regioni vitivinicole, sei Paesi e quattro continenti, e tra le quali per l’Italia partecipano da tempo storiche famiglie del vino italiano come Marchesi Antinori, con Alessia Antinori, Gaja, con Giovanni Gaja, Altesino, Caparzo e Borgo Scopeto, con Elisabetta Gnudi Angelini, e Tasca d’Almerita che, tra le cantine artefici del “rinascimento” della vino siciliano, al debutto con Alberto Tasca, consolida la Sicilia nel “gotha” delle icone enoiche mondiali.

“È stata una “super surprise” - commenta, a WineNews, Alberto Tasca - perché l’asta charity del “Naples Winter Wine Festival” è considerata, anche dalla stessa rivista Usa “Wine Spectator”, il più importante evento di beneficienza d’America, come raccontano, del resto, i suoi numeri impressionanti nel ricavato devoluto per una delle cause più nobili. A favore della quale, per la prima volta, accanto al Piemonte ed alla Toscana, le regioni più blasonate del vino italiano, è stata invitata anche la Sicilia e noi abbiamo creato un lotto ad hoc che fosse altrettanto prestigioso. È stato un successo, che sdogana la Sicilia tra i grandi territori del vino del mondo. Ma è stato un grande successo, nel complesso, per tutto il vino italiano”.

Vino, ma anche alta cucina, perché il “Naples Winter Wine Festival” 2025 ha acceso i riflettori anche sui talenti culinari di 20 celebri chef, che si sono messi ai fornelli per preparare i loro signature-dish nelle case private in tutta Naples. Accanto anche 19 altrettanto talentuosi sommelier, che hanno condiviso la loro passione e la loro competenza vinicola sia nelle “Vintner Dinners” che negli “Auction Day”.

Copyright © 2000/2025