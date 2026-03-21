Corriere della Sera

Il rosso che piace a DiCaprio … Lo spagnolo Conejos malditos nel film con sei Oscar … Un vino rosso spagnolo è finito, a insaputa dei suoi creatori, sul set del film più premiato dell’anno, “Una battaglia dopo l’altro”. Il film con Sean Penn, Benicio del Toro e Leonardo DiCaprio, ha vinto sei Oscar. E proprio DiCaprio a bere Conejos malditos durante una delle scene finali del film quando, a casa, abbraccia la figlia. E commenta dopo l’assaggio: “Fresco, fruttato, rilassante”. Come ha notato il sito WineNews, si tratta di una etichetta fuori dagli schemi, “un rosso “pop” (dalla scelta grafica dell’etichetta fino al tappo a vite”. Forse è stato scelto perché anche DiCaprio, nel film, è tutt’altro che convenzionale, è un ex attivista radicale e rivoluzionario che vive paranoico ai margini della società con la figlia Willa. Il vino (9,5 euro) si chiama così perché, dicono i produttori, “i vigneti sono colpiti dagli attacchi dei conigli, che apprezzano talmente la qualità delle uve e sono così rapidi da lasciarci con rese molto basse”.

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