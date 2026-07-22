Vino: Cabernet Sauvignon del 1973 di Stag’s Leap Wine Cellars ancora nella storia … Una bottiglia del vino californiano che vinse il “Judgment of Paris” nel 1976 battuta a 22.500 dollari da Christie’s, quintuplicando la stima … Ci sono bottiglie di vino che restano nella storia, per un motivo o per l’altro. Tra queste, il leggendario Cabernet Sauvignon del 1973 prodotto da Stag’s Leap Wine Cellars, cantina simbolo della California, fondata dal celeberrimo Warren Winiarski, e dal 2023 al 100% di proprietà di Antinori, tra i nomi più importanti del vino italiano e mondiale. Un vino, il S.L.V. 1973 Cabernet Sauvignon di Stag’s Leap, balzato agli onori delle cronache nel 1976, anno del “Judgment of Paris”, quando, 50 anni fa esatti, a Parigi fu condotta una degustazione alla cieca in cui una giuria di 9 degustatori francesi assaggiò i migliori Cabernet e Chardonnay californiani confrontandoli con alcune delle migliori etichette di Bordeaux e Borgogna, in cui vinsero, a sorpresa, i californiani, con il vino di Stag’s Leap campione assoluto. E oggi, una singola bottiglia di quel vino antologico del 1973 ha segnato un altro record, segnala WineNews, come riporta Adnkronos, visto che è stata battuta ad un’asta on line da Christie’s per ben 22.500 dollari, oltre 5 volte la stima minima di aggiudicazione di 4.000 dollari.

Una rivalutazione fortissima, dunque, che ha messo ancora una volta il vino californiano sotto i riflettori, in un’asta, la “Fine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag’s Leap Wine Cellars”, dove il top lot assoluto è stato quello da 12 bottiglie di La Tache 1976 del mito di Borgogna, Domaine de la Romanée-Conti. Presente anche il Belpaese, con, tra i lotti migliori, 6 bottiglie di Sassicaia 2004 della Tenuta San Guido a 2.125 dollari, e con 6 bottiglie di Ornellaia 2006 della Tenuta dell’Ornellaia di Frescobaldi a 2.000 dollari, mentre una singola bottiglia di Brunello di Montalcino Riserva 1995 di Soldera Case Basse ha spuntato un’aggiudicazione dei 1.375 dollari.

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