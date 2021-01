900 piatti tradizionali firmati e raccontati da 900 Donne del Vino: ecco “Le ricette del vino”

900 ricette firmate da 900 donne del vino, con piatti locali e di antica tradizione, scelti in base all’abbinamento con i vini e i vitigni della stessa zona. Nasce così il primo ricettario al mondo che parte dal vino per arrivare al cibo, insegnando i segreti della cucina tipica più adatta a gustare i vini della stessa Regione. Ecco “Le ricette del vino”, una raccolta di vini e tradizioni culinarie, con cui entrare in quel patrimonio di saperi e sapori che caratterizza le tante “patrie locali” di cui è ricca l’Italia. Sarà il vino il vero protagonista di questo ricettario, in cui ogni abbinamento è pensato per un piatto tipico e realizzato dalle vignaiole delle Donne del Vino nella tradizione regionale, della città, del paese o del borgo in cui vive o lavora. Produttrici, sommelier, enotecarie, enologhe, ristoratrici, giornaliste ed esperte del settore: tutte si sono messe così ai fornelli, per realizzare le ricette, dando un valore aggiunto al piatto. Le ricette saranno pubblicate, a cadenza bisettimanale, sul sito delle Donne del Vino, e saranno curate da Cinzia Mattioli, Josè Pellegrini, Marina Ramasso, Camilla Guiggi, Anna Pesenti, Liliana Savioli, Romina Togn, Antonietta Mazzeo, Laura Bucci, Paola Rastelli, Lorella Di Porzio, Gilda Martusciello, Vincenza Alessio Librandi, Sabrina Soloperto e Roberta Urso, divise per provenienza geografica, divise in sei macroaree: Nord Ovest , Nord Est, Centro, Sud Ovest, Sud Est e Sicilia e Sardegna.

