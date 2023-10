958 Santero dona 50.000 euro al Parco della storica Salina di Cervia danneggiata dall’alluvione

958 Santero, il gruppo vitivinicolo piemontese, dona 50.000 euro al Parco della storica Salina di Cervia, in Emilia Romagna, straordinaria area di biodiversità e bellezze naturali danneggiata dalla disastrosa alluvione. La raccolta di fondi è stata realizzata attraverso la vendita di una bottiglia di bollicine 958 Santero Extra Dry, in edizione speciale e limitata, con un’illustrazione originale dell’artista Diego Bormida.

“La nostra è stata un’operazione di solidarietà che andava condivisa con chi ama le nostre bollicine. Così che gli amici dell’Emilia Romagna, superato questo momento di difficoltà, tornino a brindare con la verve e il carattere solare e positivo che li ha sempre contraddistinti. Purtroppo, noi piemontesi abbiamo sperimentato - ricorda Gianfranco Santero, presidente Gruppo 958 Santero - sulla nostra pelle l’alluvione disastrosa del 1994. In quel drammatico frangente, oltre a rimboccarci le maniche e a contare su noi stessi, in molti ci diedero aiuto. Oggi è toccato a noi a tendere la mano con solidarietà e vicinanza”.

