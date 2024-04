Il rapporto atavico tra vino, parole e poesia si rinnova nei “Racconti in Bottiglia” di Crifo

Un rapporto atavico quello tra vino, parole e poesia. Da sempre, infatti, il nettare di Bacco è presente in letteratura, già dall’epoca classica, e sono state molte le occasioni nelle quali questo binomio è stato celebrato, con racconti che sono finiti addirittura direttamente in bottiglia, grazie a storici premi letterari, come quello firmato da Santa Margherita con Feltrinelli, pioniere del genere, o ai “Librottiglia” con le etichette sfogliabili come un libro, tra gli altri. Una celebrazione che, per la gioia dei lettori eno-appassionati, si rinnova nei “Racconti in Bottiglia” di Crifo, marchio della Cantina di Ruvo di Puglia, una delle più importanti realtà vinicole dell’Italia meridionale, che ha coinvolto cinque brillanti scrittori emergenti a cui ha chiesto di comporre 15 racconti, tre ciascuno, ispirati al mondo del vino e ai valori della sostenibilità.

Come in un Kindle, è possibile sfogliare e valutare i racconti composti dai cinque poeti, ciascuno con il suo stile peculiare: Penelope Agata Zumbo, poetessa e attivista, con “Fare del buio il nostro vino”, “Scegliere l’amore” e “Rituale al tramonto”, o ancora Valentina Demuro, scrittrice ed editor, con “Già altrove”, “Il futuro è il suo frutto” e “Bambina Vecchina”, Valentina Soranna, scrittrice e poetessa, che firma invece “L’incontro”, “La primavera” e “Si sta come acini”, ma anche Mattia Madonia, compositore e scrittore, con “Il dito”, “Un’annata buona” e “La macchia”, ed, infine, Luca Gamberini, che ha suddiviso in tre parti il suo racconto “Ceci e Nick”. Tutte storie che condurranno in un personalissimo mondo di profumi, sapori ed emozioni, ma anche alla passione ed al duro lavoro dei vignaioli grazie ai Qr code sulle bottiglie delle linee Grifone e Grifone Collection, dal Nero di Troia ai vini Castel del Monte.

