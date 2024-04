Che fine fanno i tappi di sughero? Winelivery e Amorim Cork Italia lanciano un progetto di riciclo

Forse non tutti sanno che i tappi di sughero possono essere riciclati al 100%: a lanciare una campagna ad hoc ci hanno pensato Winelivery, noto brand per la consegna di vino a domicilio, e Amorim Cork Italia, leader mondiale nella produzione di tappi di sughero: si chiama “Tappi x Tappi” la campagna che non solo celebra il riciclo, ma sostiene anche le famiglie in difficoltà. Fino al 22 maggio tutti i clienti di Winelivery avranno l’opportunità di fare una scelta eco-responsabile: in occasione dei loro ordini, quando ricevono le bottiglie, possono consegnare i tappi di sughero usati al rider. Questi tappi intraprendono un viaggio verso una nuova vita, mentre i clienti verranno premiati con il corrispettivo in tappi virtuali nel loro Tappadanaio, il programma fedeltà dell’app. Al termine dell’iniziativa, Winelivery si impegna a donare i tappi di sughero raccolti alla onlus “A Braccia Aperte”, un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica al sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso varie iniziative, tra cui la distribuzione gratuita di vestiario usato per l’infanzia, l’accoglienza di famiglie con bambini ospedalizzati e la promozione del volontariato. “A Braccia Aperte” consegnerà i tappi raccolti ad Amorim Cork Italia, ricevendo in cambio un compenso a sostegno della loro causa. Trattandosi di un materiale riciclabile sarà poi Amorim Cork Italia a gestire l’avvio al riciclo e organizzare la loro riduzione in granina, che può essere utilizzata, quasi fosse una nuova materia prima, per varie applicazioni, dalla bioedilizia al design. Proprio da un’idea di Amorim è nata la linea “Suber”, prodotta con la granina dei tappi raccolti da onlus aderenti al progetto “Etico” e dislocate in tutto il territorio nazionale.

