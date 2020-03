A 7 mesi di vita, il profilo Instagram di WineNews raggiunge i 10.000 follower

Ad appena 7 mesi dalla sua nascita, il profilo Instagram di WineNews ha raggiunto oggi il traguardo dei 10.000 fan: una sfida, quella del più giovane dei social, che WineNews ha raccolto, forse un po’ in ritardo rispetto ai tempi, ma che è diventata subito parte integrante dell’universo dell’agenzia di comunicazione, nata nel 2000, andando a completare il “quadro social”, già composto da Facebook, in vita da meno di 2 anni, ed in cui i fan ammontano quasi a 60.000, e Twitter, con 21.000 followers. Numeri, che non sono certo il punto d’arrivo, ma lo slancio per crescere ancora di più, sempre con l’obiettivo che, ormai da 20 anni, WineNews ha sempre, e cioè quello di raccontare ogni giorno news del mondo del vino, del cibo, dell’agricoltura, della ristorazione e dell’enoturismo, mondo di cui ne ha visto cambiare forma, interesse e protagonisti, con sempre al centro della “macchina” il sito, che, nel 2019, ha contato su 1,8 milioni di visitatori unici.

