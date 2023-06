A cena all’Arena di Verona: preludio enogastronomico alle grandi opere della nuova stagione lirica

Come un sogno che si avvera, per gli amanti dell’opera, dell’alta cucina e dei grandi vini, per festeggiare il traguardo dei 100 anni dell’“Arena Opera Festival” 2023, i grandi spettacoli della nuova stagione lirica hanno un vero e proprio preludio enogastronomico esclusivo: un calendario di cene gourmand placé sotto le stelle, sulla millenaria terrazza dell’anfiteatro romano, avvolti dalle arcate della sua iconica Ala, con i piatti dello chef Giuseppe Lamanna by Ca’ del Moro Wine Retreat, il resort de La Collina dei Ciliegi, ed i prestigiosi vini dell’azienda vitivinicola della Valpantena, prima di raggiungere i posti d’eccezione riservati per la visione dell’opera nel Palco Reale.

Per 13 serate, prima della messa in scena della “Carmen” (6 luglio e 6 settembre) e del “Rigoletto” (7 e 20 luglio), de “Il Barbiere di Siviglia” (13 luglio) e “La Traviata” (14 e 27 luglio), dello spettacolo di “Roberto Bolle and Friends” (19 luglio), dell’“Aida” (21 luglio e 8 settembre), del “Nabucco” (28 luglio) e dell’evento “Placido Domingo in Opera - Arena 100” (6 agosto), la brigata del Resort & Restaurant de La Collina dei Ciliegi, scelta per l’occasione da Noahlity, hospitality partner di “Verona Opera Festival”, proporrà ai 24 ospiti in terrazza un menù-degustazione in abbinamento ai vini della cantina.

“È un grande onore abbinare la nostra experience enogastronomica a quella delle opere della stagione lirica di quest’anno - spiega Massimo Gianolli, presidente de La Collina dei Ciliegi - un binomio vincente che valorizza al contempo, e su scala internazionale, l’eccellenza del patrimonio produttivo del nostro territorio e quello artistico, e che per noi rappresenta la naturale prosecuzione dell’adesione all’iniziativa delle 67 “Colonne per l’Arena”, a cui sin dall’origine ha aderito Generalfinance in qualità di advisor”.

