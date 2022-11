A Genova, da oggi al 23 febbraio 2023, mostra dedicata a Bacco ed al vino, con Rubens in prima fila

É “Educazione di Bacco” di Rubens il protagonista principale della mostra dedicata al vino in scena a Genova da oggi al 28 febbraio 2023: a Palazzo Doria Carcassi, sede della Fondazione Carige, insieme al capolavoro del pittore fiammingo, saranno esposte una ventina di opere tra dipinti, disegni e incisioni in arrivo da diverse collezioni private, per un viaggio nell’arte del Seicento genovese, epoca in cui tanti fiamminghi soggiornarono in città e diedero vita a splendidi capolavori del Barocco.

Il fil rouge dell’esposizione, che rientra nel network di attività attorno alla mostra su Rubens di Palazzo Ducale, è proprio Bacco e con lui il vino, uno degli elementi del patrimonio agroalimentare della Liguria: “In vino veritas, questo il sottotitolo della mostra, che non è solo un modo di dire - spiega Anna Orlando, curatrice insieme ad Agnese Marengo - perché il vino porta uno “stato di grazia” per cui secondo gli antichi comportava maggiore sincerità in chi lo beveva. Ma il vino è legato proprio alla storia del dio Bacco, che è stato cresciuto dal vecchio saggio Sileno, rappresentato sempre come un vecchio ubriacone, ma che in realtà aveva grandi doti divinatorie proprio grazie al vino”.

Ma è fondamentale anche educare, come Sileno con Bacco, a bere in maniera consapevole e a prevenire le dipendenze dall’alcool: per questo la Regione Liguria, il Comune di Genova e Alisa hanno organizzato un ciclo di sei incontri dedicati alle scuole che coinvolgeranno oltre 300 studenti dal titolo “I miti dell’alcool tra arte e prevenzione”, come sottolinea Alessandro Piana, Vicepresidente ed Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria.

