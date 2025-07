Il progetto Oniwines della famiglia Veronesi sbarca in Piemonte, con l’acquisizione di Pico Maccario

Continua a crescere, o oggi mette i piedi in Piemonte, il progetto Oniwines della famiglia Veronesi (nato in seno al gruppo Oniverse, che mette insieme realtà come Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, ma anche Signorvino, tra le altre cose), che aggiunge la storica Pico Maccario, una delle cantine di riferimento del Monferrato e non solo, fondata nel 1997 dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario, a Tenimenti Leone nei Colli Albani nel Lazio, La Giuva in Valpolicella, Podere Guardia Grande in Sardegna, creata ex novo dalla famiglia Veronesi, e Villa Bucci, gioiello delle Marche e del Verdicchio dei Castelli di Jesi (e in attesa dalla nuova cantina che aprirà i battenti nel territorio del Trentodoc, eccellenza della spumantistica italiana). “Come tante cose belle della vita, non avevamo programmato o cercato l’acquisizione di Pico Maccario. L’opportunità è nata in modo naturale - commenta Federico Veronesi, Ceo e Owner Oniwines - Pico Maccario rappresenta esattamente ciò che cerchiamo: un’azienda solida, che produce vini eleganti, dinamici e coerenti con il gusto contemporaneo. È una cantina moderna sia nella gestione della vigna che nell’immagine, perfettamente in sintonia con il Dna di Oniwines. Il progetto si pone in continuità con quanto costruito finora”.

La Pico Macario, oggi è presente in oltre 48 Paesi, produce alcune delle denominazioni simbolo del territorio - Barolo, Barbaresco, Nizza, Barbera, Gavi e Moscato - da vigneti di proprietà situati nelle aree più vocate del Monferrato e delle Langhe, spiega una nota. “A contraddistinguere Pico Maccario è da sempre un forte legame tra vino, territorio, arte e identità visiva, rappresentata simbolicamente dagli inconfondibili pali-matita colorati, divenuti nel tempo una vera installazione artistica e uno dei tratti distintivi più riconoscibili dell’azienda”. Oniwines opererà nel rispetto dei valori e dell’organizzazione che contraddistinguono Pico Maccario sia in vigna che in cantina, e il team agronomico ed enologico sarà integrato nel gruppo. L’immagine del brand non cambierà anzi, si lavorerà nel consolidare sempre di più la percezione fresca e giovane della cantina.

“Questa acquisizione rappresenta l’inizio di una nuova fase di sviluppo - afferma Vitaliano Maccario - abbiamo trovato in Federico e nella sua famiglia lo spirito giusto per proseguire il nostro percorso. Credo molto nella trasmissione di valore tra famiglie: Pico nasce da nostro nonno, e oggi siamo felici di affidarlo ad altri imprenditori familiari, con una visione moderna, concreta e internazionale”.

L’ingresso di Pico Maccario in Oniwines, spiega ancora il gruppo, rappresenta non solo un importante rafforzamento del portafoglio, ma anche un segnale chiaro della volontà di investire nei grandi territori del vino italiano, con uno sguardo multiforme e contemporaneo. “I consumatori oggi cercano freschezza, eleganza, ma anche leggerezza e autenticità - conclude Federico Veronesi - e Pico Maccario ha tutto questo. Vogliamo continuare a raccontare il Piemonte con un linguaggio nuovo, accessibile, senza perdere il legame profondo con la vigna e il territorio, da cui tutto ha inizio”.

