A Ivan Misuri il “Premio Gambelli” 2020, dedicato al “maestro assaggiatore”

Ivan Misuri, 38 anni, laureato in enologia e viticoltura all’Università di Firenze nel 2006, toscano: è l’identikit del vincitore del “Premio Gambelli” 2020, edizione n. 8 del premio dedicato a Giulio Gambelli, dedicato al massimo esperto del Sangiovese (scomparso nel 2012) ed il maestro assaggiatore per eccellenza e più talentuoso che l’Italia abbia avuto. A consegnarle il riconoscimento, promosso da Aset Toscana (Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana) e dal network Ipg - I Giovani Promettenti, a San Gimignano, sono stati il presidente Aset Leonardo Tozzi e Carlo Macchi (Igp), con Irina Strozzi, Presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano.

L’edizione n. 8 del premio - organizzato in collaborazione con i Consorzi di tutela del Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Vernaccia di San Gimignano e Vino Nobile di Montepulciano, nonché con il contributo delle aziende vinicole che hanno avuto Gambelli come amico e maestro (Bibbiano, Fattoria di Rodàno, Il Colle, Montevertine, Ormanni, Poggio di Sotto) - è stato consegnato a Ivan Misuri in quanto “enologo under 40 il cui vino ha saputo meglio interpretare lo spirito e la visione di Giulio Gambelli”.Secondo la giuria che ha assaggiato i vini, Ivan Misuri, che lavora tra Montalcino, Chianti Classico e Montalbano (zona che si estende tra Pistoia, Prato ed Empoli, ndr) è colui che - tra i venti enologi italiani under 40 che si sono candidati - più si è avvicinato al modo di “fare vino” dell’inimitabile maestro del Sangiovese: massimo rispetto della materia prima, esaltazione della varietà, dell’annata, delle caratteristiche del territorio.

Insieme al Premio Gambelli, al vincitore va un assegno di 1.500 euro. Il nome di Ivan Misuri si aggiunge coscì ai vincitori delle passate edizioni: Fabrizio Torchio (2013), Gianluca Colombo (2014), Francesco Versio (2015), Sebastian Nasello (2016), Diego Bonato e Luca Faccenda (2017), Luigi Sarno (2018) e Angela Fronti (2019).

