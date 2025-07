Enoturismo, il fondo americano Performant Capital investe nell’italiana Wine Suite

La tecnologia a supporto delle imprese del vino è fondamentale, soprattutto oggi. E tra le case history italiane di eccellenza c’è Wine Suite, piattaforma focalizzata sulla gestione dell’enoturismo, le vendite dirette e il Crm (Customer Relationship Management), su cui, più o meno di recente, hanno investito anche realtà di primo piano del vino italiano, come Le Tenute del Leone Alato di Generali, Alessandro e Sebastiano Marzotto per Herita Marzotto Wine Estates e la famiglia Gussalli Beretta per Agricola Gussalli Beretta. E, ora, arriva anche l’investimento strategico di Performant Capital, società di private equity statunitense specializzata in società tecnologiche, che dopo aver investito a gennaio 2025 in OrderPort, azienda leader nelle soluzioni digitali per il vino negli Stati Uniti, ha ampliato la propria presenza internazionale con l’ingresso nel capitale di Wine Suite.

“L’obiettivo è aggregare due aziende complementari e innovative, OrderPort negli Stati Uniti (società che produce software verticali di gestione per aziende vinicole e produttori di bevande alcoliche) e Wine Suite in Europa - spiega una nota - per creare una piattaforma tecnologica integrata e scalabile. Questa collaborazione mette quindi in campo la competenza e la conoscenza di realtà verticali nel settore del vino e dell’innovazione, portando una concreta crescita di know how e tecnologia a vantaggio di tutto il comparto vinicolo italiano ed europeo”.

“Con Wine Suite - commenta Matteo Ranghetti, co-founder Wine Suite - il nostro software Crm e marketing dedicato alle cantine, siamo partiti ispirandoci ai modelli statunitensi, dove il direct-to-consumer è il principale canale di vendita del vino. Oggi, vedere la nostra azienda unire le forze con un leader del mercato americano è per noi motivo di grande orgoglio. È un traguardo che valorizza il percorso fatto e apre le porte a una nuova fase di crescita ancora più ambiziosa. Siamo entusiasti di collaborare con i team di OrderPort e Performant Capital per creare la soluzione globale all-in-one per l’industria vinicola”.

L’investimento di Performant Capital, spiega la nota, conferisce a Wine Suite una rinnovata capacità finanziaria permettendole di accelerare in modo significativo verso il raggiungimento dei propri obiettivi di crescita e sviluppo nel suo mercato di riferimento. “Oltre a fornire slancio finanziario, l’investimento pone Wine Suite al centro di un’ambiziosa iniziativa globale nel settore della tecnologia applicata al vino. Ma non solo”. A dimostrazione della fiducia nella visione a lungo termine di Wine Suite, i fondatori dell’azienda restano operativi e fortemente motivati a costruire un futuro solido e sostenibile per il progetto. Inoltre, anche gli investitori industriali che hanno sostenuto Wine Suite sin dalla sua nascita, hanno scelto di rimanere soci. Tra questi, come detto, ci sono Le Tenute del Leone Alato di Generali, Alessandro e Sebastiano Marzotto per Herita Marzotto Wine Estates e la famiglia Gussalli Beretta per Agricola Gussalli Beretta. “Questo importante investimento sottolinea il nostro impegno nel sostenere aziende guidate dai loro fondatori, che hanno sviluppato soluzioni software essenziali, dove l’expertise operativa di Performant Capital può contribuire a sbloccare il potenziale di crescita futura. Siamo entusiasti di poter affiancare il team di Wine Suite in qualità di partner strategico e di supportarne lo sviluppo continuo in tutta Europa”, dichiara Michael Ciaglia, partner Performant Capital.

In questi anni Wine Suite ha consolidato la propria posizione di leader nel settore delle soluzioni Crm e marketing per aziende vitivinicole italiane. Ora, con le sue tecnologie e competenze nel direct-to-consumer, è pronta per scalare il business in Europa. “Questo risultato - sottolinea Filippo Galanti, co-founder Wine Suite - dimostra che anche in Italia è possibile costruire imprese tecnologiche di successo, soprattutto in settori strategici come quello del vino. Per me, Matteo, i colleghi e i nostri soci non si tratta di un traguardo finale, ma di una tappa importante nel nostro percorso. Un passo che ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra visione e creare un impatto concreto per le aziende vinicole che desiderano cogliere le opportunità offerte dall’enoturismo e dalla vendita diretta”.

Negli anni, del resto, Wine Suite ha costruito un modello di business sostenibile fondato su un software Crm e marketing che è diventato una soluzione essenziale scelta da oltre 500 aziende vitivinicole italiane con l’ambizione di incrementare il flusso di visitatori in cantina e di migliorare le vendite dirette. Questo sistema ha permesso loro, grazie a una reale conoscenza del consumatore finale, di valorizzare il prodotto vino, il turismo in cantina e più in generale il made in Italy nel mondo, puntando sull’unicità di ogni cantina nei diversi territori vinicoli. Obbiettivi che ora puntano a crescere in modo esponenziale grazie ai nuovi investimenti e alle rinnovate risorse finanziarie.

