A José Rallo il Premio “Beato Padre Pino Puglisi 2022” dedicato al dovere di proteggere la Terra

Da José Rallo, ad Donnafugata, tra le cantine artefici del “Rinascimento” del vino siciliano, a Nico Acampora, ideatore di PizzAut, prima pizzeria gestita da ragazzi autistici, da Dario Cipolla, consigliere della rappresentanza Fao in Mozambico, a Giusto Picone, già professore dell’Università di Palermo e coordinatore scientifico del centro di ricerca di Unipa “Migrare, Mobilità, differenze, dialogo, diritti”, da Nello Scavo, giornalista, inviato speciale del quotidiano “Avvenire”, ad Andrea Segrè, professore ordinario dell’Università di Bologna, promotore della campagna “Spreco Zero” contro gli sprechi alimentari. Ecco i vincitori del Premio internazionale “Beato Padre Pino Puglisi”, edizione n. 17 del prestigioso riconoscimento dedicato al diritto alla vita e al dovere di proteggere la Terra, che sarà di scena il 4 dicembre a Palermo (Teatro Politeama), richiamando all’attenzione il legame profondo tra la Sicilia e Padre Puglisi e riconoscendo nel suo martirio la promessa concreta di un futuro migliore.

“La sostenibilità ambientale e sociale è un dovere del fare impresa, lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto alle future generazioni. Ho accolto questo premio con un sentimento di profondo rispetto e di responsabilità. La vita e la terra sono indivisibili, non si può pensare l’una senza l’altra. Di fronte alle minacce del cambiamento climatico e all’utilizzo di risorse naturali oltre i limiti, il nostro modo di fare impresa è chiamato a perseguire sempre di più la sostenibilità ambientale e sociale. Lo dobbiamo alla madre Terra, a noi stessi e ancora di più alle future generazioni”, sottolinea José Rallo, tra le personalità insignite dalla Giuria presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice “per aver promosso a livello internazionale l’amore per la nostra terra tramite il vino, espressione di una Sicilia autentica e sostenibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente”.

Proprio testimoniare e promuovere è il messaggio che il Premio internazionale “Beato Padre Pino Puglisi”, ideato da Don Antonio Garau e promosso dall’Arcidiocesi di Palermo, in collaborazione con l’Associazione “Giovani 2017 3P Onlus, presieduta da Gemma Ocello, ha voluto ancora una volta rimarcare: la promozione sociale vive di “buone pratiche”, di storie personali e collettive che contribuiscono a generare opportunità di riscatto soprattutto per le nuove generazioni.

