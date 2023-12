A Lungarotti il “Premio Sostenibilità Amorim” ai “Green Awards 2023” by “The Drinks Business”

La griffe umbra Lungarotti si aggiudica il Premio Sostenibilità Amorim ai “Green Awards” 2023 (edizione n. 14) by “The Drink Business”: la storica cantina di Torgiano, in Umbria, unica azienda italiana premiata in questa edizione, ha ricevuto il riconoscimento, organizzato a Londra dalla rivista “The Drink Business”, tra le voci più seguite del vino nel Regno Unito.“Questo importante riconoscimento internazionale - commenta Chiara Lungarotti - premia la filosofia produttiva da sempre improntata alla ricerca della massima qualità, adottando buone pratiche nel rispetto dell’ambiente. L’insegnamento più grande che mio padre Giorgio Lungarotti mi ha lasciato è proprio quello di coltivare l’amore ed il rispetto per la nostra terra, un bene che riceviamo in prestito da chi ci ha preceduto e che passeremo a chi ci seguirà. Anche in questo lui fu un pioniere, perché capì subito che la cura del territorio si riflette nel bicchiere. Abbiamo cominciato il nostro cammino 30 anni fa, quando ancora il concetto di sostenibilità non era così “di moda”, e oggi questo impegno appartiene al Dna aziendale: un valore imprescindibile, in tutte le sue declinazioni, ambientale, sociale ed economica, senza il quale non può esserci un futuro”.

