A Maria Canabal del Forum Parabere, WineNews e Gambero Rosso il “Premio Casato Prime Donne”

La “Prima Donna” Maria Canabal, tra le “Most Influential Women in Gastronomy” per la Foundation Woman’s Week, autrice di libri di cucina premiati dai “Gourmand Cookbooks Awards” come “Migliori al mondo”, tra i personaggi che hanno lavorato di più in favore della parità di genere nel food & wine e fondatrice e organizzatrice del Forum Parabere che riunisce ogni anno, in un luogo diverso, 400 donne provenienti da ogni parte del mondo, cuoche e scienziate, ingegneri e contadine, antropologhe, produttrici di vino e agronome; Alessandro Regoli e Irene Chiari, fondatori WineNews, tra i punti di riferimento italiani della comunicazione del wine & food, per aver informato, in modo costante, tempestivo, preciso e esauriente, notizie sull’Italia del vino e del cibo, ed anche sul territorio del Brunello di Montalcino (Premio sul tema “Io e Montalcino”); e Gianluca Atzeni e Loredana Sottile della newsletter “Tre Bicchieri”, settimanale economico della rivista storica del vino e cibo italiano “Gambero Rosso”, per aver diffuso, in modo attento e professionale informazioni e approfondimenti sulle produzioni enologiche di Montalcino (Premio Consorzio del Brunello sul tema “Il Brunello e gli altri vini di Montalcino”): ecco i vincitori - già annunciati lo scorso anno, ndr - del “Premio Casato Prime Donne” che torna il 14 settembre 2024 (Teatro degli Astrusi, Montalcino), promosso dalla cantina del Brunello di Montalcino di Donatella Cinelli Colombini, con l’edizione rinviata nel 2023 per la prematura scomparsa di Carlo Gardini, marito della produttrice, persona molto nota e stimata nel mondo del vino.

Il Premio, destinato ad un volto femminile che si è particolarmente distinto per coraggio e eticità di comportamenti e riconoscimento giornalistico, contiene anche un incubatore di talenti giovanili che, nell’attuale edizione, riguarda giovani e studenti del Liceo Linguistico Lambruschini del territorio del Brunello, e conoscerà anche un elemento di novità che resta al momento top secret. La speranza degli organizzatori è che possa essere presente anche l’ambulanza che porta il nome di Carlo Gardini, e che la Misericordia di Sinalunga riceverà a settembre 2024, grazie alla raccolta fondi promossa dalla famiglia.

