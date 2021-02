A Milano, sotto gli occhi di Iginio Massari, la finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone

Nella Milano capitale indiscussa del panettone, il grande lievitato che da qui è partito per conquistare nel corso dei secoli i pasticcieri di tutto il mondo, andrà in scena, il 20 febbraio, nella cornice di Palazzo Bovara, la Finale Italia della Coppa del Mondo del Panettone, evento internazionale che metterà a confronto le migliori produzioni artigianali sul lievitato per eccellenza. A sfidarsi saranno i 32 qualificati dei tre eventi di selezione Sud, Nord e Centro, organizzati a Reggio Calabria, Robecco sul Naviglio e Pistoia.

Due le giurie che valuteranno i panettoni in gara: la giuria tecnica e la giuria stampa: la prima, con pasticcieri e chef, è presieduta da Iginio Massari, la seconda da Livia Chiriotti, direttore editoriale di Pasticceria Internazionale. Come da regolamento, i qualificati alla Finale Italia dovranno presentare quattro “Panettoni Tradizionali tipo Milanese”, a forma alta con taglio a croce, realizzati a fermentazione naturale a doppio impasto e utilizzando il pirottino rigido.

“La Finale Italia rappresenta l’evento di punta per il concorso: dopo i tre eventi nazionali dei mesi scorsi, ora i qualificati possono confrontarsi con i colleghi di tutta Italia in una competizione che proprio qui, nel cuore di Milano, patria natale del grande lievitato, decreterà i finalisti per il concorso internazionale”, spiega Giuseppe Piffaretti, patron della Coppa del Mondo del Panettone.

Focus - La Finale Italia della Coppa del Mondo del Panettone: gli sfidanti

Bruno Andreoletti, Brescia

Mario Arculeo, Palermo

Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio - Salerno

Andrea Barile, Foggia

Andrea Bovo, Cossato - Biella

Antonio Cera, San Marco in lamis - Foggia

Antonio Cipriani, Scarperia e Sanpietro - Firenze

Claudio Colombo, Barasso - Varese

Filippo Cuttone, Paternò - Catania

Guido Finotto, Noventa di Piave - Venezia

Angelo Grippa, Eboli - Salerno

Germano Labbate, Agnone Isernia

Antonio Losito, Nibionno - Lecco

Massimiliano Lunardi, Quarrata - Pistoia

Luigi Martini, Valeggio sul Mincio, Verona

Giuseppe Mascolo, Visciano - Napoli

Ricci Mattia, Montaquila - Isernia

Gianfranco Nicolini, Porto Recanati - Macerata

Damiano Pagani, Dello - Brescia

Carlo Pavesi, Corsico - Milano

Massimo Peruzzi, Prato

Roberto Rigacci, Cerbaia - Firenze

Giovanni Ristuccia, Pietrasanta - Lucca

Valerio Santi, Pizzighettone - Cremona

Matteo Tavarini, Luni - La spezia

Andrea Tedeschi, Bologna

Riccardo Tonlorenzi, Ripa di Serravezza - Lucca

Salvatore Tortora, Marigliano - Napoli

Emannuele Valsecchi, Oggiono - Lecco

Raffaele Vignola, Solofra - Avellino

Beatrice Volta, Quarrata - Pistoia

Valerio Vullo, Catania

