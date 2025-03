A Stephen Henschke il “Winemakers’ Winemaker Award” 2025 dei Masters of Wine e “The Drinks Business”

Il Winemakers’ Winemaker Award 2025 va in Australia: a conquistare il riconoscimento è Stephen Henschke, produttore di vino di quinta generazione ad Henschke, una delle aziende vinicole australiane più rinomate. L’annuncio, alla ProWein 2025 di Düsseldorf, da parte dell’Istitute of Masters of Wine e “The Drinks Business” che lo promuovono ogni anno premiando enologi e produttori che hanno raggiunto risultati eccezionali, scelti da un panel di winemaker, Masters of Wine e precedenti vincitori del premio (con l’unico italiano, nell’albo d’oro, che è Angelo Gaja, premiato nel 2019).

Stephen Henschke ha una lunga carriera alla spalle, da quando, nel 1979, subentrò al padre Cyril Henschke e, nel corso degli anni, si è distinto per aver introdotto tecniche di vinificazione innovative, ma conservando, allo stesso tempo, le tradizioni dei suoi antenati. Laureato in Scienze all’Università di Adelaide, un ambito che è sempre rimasto centrale nella sua vita, Henschke ha maturato esperienza nella Hunter Valley e in Germania, lavorando al fianco della moglie Prue, conosciuta durante gli studi. Innovazione e sostenibilità sono due cavalli di battaglia di Henschke e l’azienda ha vigneti nelle Eden Valley, Barossa Valley e Adelaide Hills. “Sono felice e onorato di essere stato riconosciuto dall’Institute of Masters of Wine e di essere in compagnia di eccezionali winemaker”, ha detto Stephen Henschke che non ha potuto ritirare il premio di persona perché alle prese con una vendemmia anticipata, ed è stato rappresentato dal figlio, enologo e viticoltore di sesta generazione, Johann Henschke.

Dal suo debutto nel 2011, alcuni dei più stimati viticoltori del mondo hanno ricevuto il Winemakers’ Winemaker Award: in ordine cronologico, Peter Sisseck, Peter Gago, Paul Draper, Anne-Claude Leflaive, Egon Muller, Alvaro Palacios, Eben Sadie, Jean-Claude Berrouet, Angelo Gaja, Jean-Louis Chave e Michael Brajkovich Master of Wine.

