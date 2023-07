“A Tavola sulla Spiaggia” 2023 e il rito irrinunciabile del “pranzo in bagno”: ecco i vincitori

Il fascino glamour di una delle indiscusse mete mondane delle vacanze italiane, che oggi fa ancora sognare; la sua lunga spiaggia dorata, che non ha solo il “Sapore di sale, sapore di mare” come canta Gino Paoli, ma da sempre anche della tavola italiana, oggi grazie ad una presenza concentratissima di ristoranti stellati; e, non ultimo, il suo essere una “piazza mondiale” di consumo di grandi vini, bollicine in primis, grazie alla clientela internazionale. È la Versilia, raccontata da WineNews in un video, e come sfondo di “A Tavola sulla Spiaggia”, storico evento all’edizione n. 31 e ormai vero e proprio rito, con il Concorso internazionale di enogastronomia, ideato da Gianni Mercatali, nei giorni scorsi, alla mitica discoteca La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi.

I vincitori? L’ambito titolo di “Piatto Forte” e lo “Scolapasta” di Petruzzi & Branca Argentieri vanno alla coppia Diego Bosoni e Caterina Genovesi, con “Pasta fredda in gazpacho di mare”, abbinata alla Cuvée Lunae Brut Metodo Classico Millesimato di Cantine Lunae, una delle griffe di riferimento della Liguria e d’Italia, e il “Premio della stampa - Parmigiano Reggiano” e “Premio La Capannina di Franceschi” a Iris Peynado, attrice celeberrima negli Anni Ottanta del Novecento che, con il marito Primo Mariotti, ha proposto un’“Ensalada de Guandules dominicanos” abbinata alla Ribolla Gialla Spumante 2018 di Eugenio Collavini. Con un livello delle proposte, pur nella loro semplicità, sempre più apprezzabile, e che ha trovato il perfetto wine pairing con i vini di cantine come la toscana Val delle Rose della Famiglia Cecchi, la bolgherese Donne Fittipaldi, Castello Banfi, la cantina leader del Brunello di Montalcino, uno dei simboli del Chianti Classico come Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, il mito del Sagrantino di Montefalco Arnaldo Caprai e la giovane ma ottima La Tognazza di Gianmarco Tognazzi.

Figlio del grande Ugo Tognazzi, protagonista, in Versilia, di “L’uomo in cucina” nel 1985, “esperienza dopo la quale è nata quella di “A Tavola sulla Spiaggia”, nel 1993, per riportare l’attualità del “pranzo in bagno” da sempre accompagnato da un buon bicchiere di vino, e che vede oggi chef stellati Michelin nei ristoranti degli stabilimenti balneari che hanno carte dei vini eccellenti”, ricorda, a WineNews, Gianni Mercatali, “una vita da pr” e ideatore dell’evento pioniere del genere, in anni in cui la cucina-spettacolo non era ancora nata. E che, negli anni, ha visto e vede in giuria i più grandi nomi della cucina e della critica tricolore, da Sirio Maccioni a Tony May, da Gianfranco Vissani a Carlo Cracco, da Antonino Cannavacciuolo a Davide Oldani, da “Il Gastronauta” Davide Paolini a Enzo Vizzari, per citarne solo alcuni, e ai fornelli “cuochi amatoriali” famosi, come lo stesso Ugo Tognazzi e Gino Paoli, Lino Banfi e Renato Pozzetto, Massimo Giletti e Fernando Botero, tra gli altri, e come Carlo Conti, presentatore della prima edizione. La prossima, invece, nel 2024, inviterà a concorrere i campioni che hanno fatto la storia di uno degli appuntamenti irrinunciabili sulle “sabbie nobili” della Versilia e in Italia. E, chiaramente, ci sarà anche Winenews, in giuria, come è stato già negli Anni Novanta del Novecento.

